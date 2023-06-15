當年動怒如今收攤 網路家庭將停止國際連電支業務

電子支付業者競爭激烈，現在也出現退場第一家。網路家庭（8044）集團旗下國際連公司13日董事會決議，為配合公司營運調整，擬終止經營收受儲值款項及辦理國內小額匯兌業務，亦即停止國際連支付的電支業務，將依照相關法規向主管機關提出申請，若完成終止業務的流程，Pchome國際連為國內第一家退場的電支業者。

網路家庭收掉自家電支業務，透過轉投資，在金融科技市場上仍有一席之地。網路家庭2021年收購21世紀數位科技後，隨即推出先買後付業務，透過投資全盈支付仍做電子支付，2022年網家以子公司廿一世紀數位科技透過股份交換（增發416萬普通股）與策略投資模式，以9.4億元併購本土有名的第三方支付串接業者喬睿科技，在金融科技的布局並不放緩。

網路家庭董事長詹宏志從2010年起積極爭取開放第三方支付業者經營電子支付業務，為此槓上金管會、銀行公會，甚至怒指金管會要去中國大陸取經第三方支付「問我就可以」。直到政府修訂電支專法，2016年，網路家庭旗下電子支付公司國際連終於開業。網路家庭一度擁有第三方支付公司支付連、電子支付公司國際連，以及行動支付應用Pi拍錢包三大方案，希望打入其他線上、線下平台做支付、轉帳與儲值業務。

但是，現實環境中要讓所有場域串接電子支付並不如想像簡單，遊戲業者紛紛在現有第三方支付業務上競推電子 支付，還有LINE Pay、街口支付等第三方支付業者一起搶市場，街口隨後更加入電子支付市場，加上全聯、全家（5903）等業者挾用戶基礎搶市，國際連開業以來業績始終敬陪末座。