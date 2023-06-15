繼Costco後 國泰世華銀再痛失SOGO聯名卡 8月中終止合作

繼Costco聯名卡之後，國泰世華銀再失去已發行20年的SOGO聯名卡。國泰世華銀行今天下午舉行記者會表示，因SOGO百貨對合約期間有不同意見，故其依照仲裁結果決定將於8月15日終止策略聯盟合約。國泰世華考量卡友權益，依規定須提前通知持卡人相關異動，並於7月啟動聯名卡卡友之CUBE卡換發作業，以提供不間斷用卡服務。

國泰世華自2001年與SOGO集團開啟策略聯盟合作，並簽訂策略聯盟合約，獨家發行聯名卡，為當時國內首創第一張百貨聯名卡，首年發卡即達70萬卡。針對SOGO百貨決定單方面終止合約，國泰世華已向法院提出救濟，以爭取延續合約並維護卡友權益。惟因截至目前為止，法院仍在審理中，雙方合約將可能於2023年8月15日終止。

國泰世華銀行資深副總鄭有欽表示，SOGO百貨一直以來皆為本行卡友喜愛的百貨通路之一，除了曾締造80萬卡的佳績，國泰世華全卡友在SOGO百貨的消費動能也很強勁，以2022年來說，消費金額較前一年成長逾50%。雖然目前還在訴訟期間，但是保障卡友的權益為本行最優先考量的項目。也因此，國泰世華將於7月起陸續進行CUBE卡換發作業，行銷資源的投入也不會因此中斷，希望能持續提供卡友優質的百貨刷卡服務。」

國泰世華預計於6月15日起陸續寄發通知予持卡人，並於7月啟動CUBE卡換卡作業，換發說明如下：

若SOGO聯名卡卡友〈即持有「遠東SOGO聯名卡」或「太平洋百貨聯名卡」者，下同〉本身無CUBE卡，國泰世華將於2023年7月起陸續進行CUBE卡換發及寄送作業，依卡友所持「遠東SOGO聯名卡」或「太平洋百貨聯名卡」，換發相同國際信用卡組織(每一國際組織僅換發乙張)之CUBE(悠遊)鈦金商務卡或CUBE(悠遊)晶緻卡(含附卡)註。

若SOGO聯名卡卡友已持有CUBE卡，將不另行換發新卡。

百貨通路一直都是國泰世華卡友喜愛的消費場域之一，未來「遠東SOGO聯名卡」或「太平洋百貨聯名卡」卡友，仍可於遠東SOGO百貨公司刷CUBE卡，並選擇【樂饗購】或【集精選】權益方案，消費即享3%小樹點(信用卡)回饋無上限，及小樹點(信用卡)即時折抵消費的服務，權益不受影響。

國泰世華卡友原在全台遠東SOGO百貨各店所享受之刷卡消費優惠（一般商品9折優惠，部分商品95折優惠，Fresh Mart超市藍標商品9折起），及在太平洋百貨所享受之刷卡購物優惠（一般商品9折優惠，拍賣期間部分商品95折優惠），因SOGO百貨欲終止合約之緣故，亦將於同日停止。

國泰世華也提醒，若有以「遠東SOGO聯名卡」或「太平洋百貨聯名卡」代扣繳水、電、瓦斯、中華電信、路邊停車費及eTag者，國泰世華將於2023年8月1日為持卡人轉以名下任一有效信用卡繼續代扣繳。如有代扣其他費用者，持卡人應向該事業單位申請變更扣款卡號，以免扣款失敗。