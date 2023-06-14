快訊

女星淚訴10年前遭許傑輝要求「用胸夾巧克力」 本人晚間回應了

陳明通不涉及解聘安全下莊？台大三項懲處曝光 學界：斬斷學閥態度明確

解決旅平險180日限制 業者推遊、留學生海外專屬傷害險

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
暑假將至，不少學生都會選擇趁此假期赴國外遊學，甚至也有學生赴國外留學。示意圖/本報資料照片
暑假將至，不少學生都會選擇趁此假期赴國外遊學，甚至也有學生赴國外留學。示意圖/本報資料照片

暑假將至，不少學生都會選擇趁此假期赴國外遊學，甚至也有學生赴國外留學，但不少家長最擔心的就是海外就醫費用高，有產險業者就推出遊、留學生海外專屬傷害險，要替孩子們做好保障。

旺旺友聯長期注重消費者需求，並投入相當資源於商品研發，在後疫情時代第一個2023仲夏日，率先為即將申請海外打工度假及遊、留學生推出全新規劃系列商品，期待能為他們打造「行旅」好回憶。

旺旺友聯產險表示，該公司遊、留學生海外專屬商品除意外身故失能、傷害醫療實支付與住院日額給付外，考量飛行期間風險，另提供大眾運輸工具增額給付及可能發生的重大燒燙傷特定保障。

另外，2023年是新冠後第一批莘莘學子重新出發的重要年度，為避免初次放飛的家長擔心，旺旺友聯產險表示，公司也規劃一年期可自動續約且包含法定傳染病的「海外突發疾病」保障附約，除住院醫療外，門診、急診醫療也提供必要保障，同時也順利解決了傳統旅平險180日的短天期限制，是學子到海外遊學、留學不可或缺的保護傘。

留學生 產險 遊學

延伸閱讀

小粉紅當街毆打旅英港人 事後發文嗆台獨港獨「都是傻逼」

女大生砸13萬找人幫寫留學申請書 一查傻眼：AI寫的

超聰明拉拉是牠教的！「全程外語授課」1口令1動作飼主看傻：不敢養邊牧了

30萬人vs.350人…美中留學生嚴重失衡 美駐華大使憂心

相關新聞

洪士琪花不到億元 就拿下新光金38％委託書！陳淮舟接新光金董座有2場仗要打

新光金經營權變天！洪士琪率領改革派擊敗了吳東進公司派，正式入主，在戰後餘燼中，新光金要怎麼往前走，都不會是一場好打的仗。

解決旅平險180日限制 業者推遊、留學生海外專屬傷害險

暑假將至，不少學生都會選擇趁此假期赴國外遊學，甚至也有學生赴國外留學，但不少家長最擔心的就是海外就醫費用高，有產險業者就...

銀行數位帳戶祭好康！18歲新戶享3％高利 活儲5萬元內專屬優惠

永豐銀行數位帳戶－大戶DAWHO提供多元金融服務，因應今( 2023 )年起民法成年年齡下修，滿18歲即可自行開立銀行帳...

全球人壽數位轉型 「業務行動辦公室」獲德國iF設計獎

全球人壽秉持「以人為本，以客戶為中心」的理念，數位優化的方向從用戶真正的需求出發，首重保險客戶、業務同仁雙線並進。202...

全球人壽數位轉型 業務行動辦公室獲德國iF設計獎

全球人壽耕耘數位轉型行之有年，2023年全球人壽「業務行動辦公室」在全球逾萬件參賽作品中脫穎而出，勇奪德國iF設計獎「用...

全球人壽業務行動辦公室 獲德國iF設計獎

全球人壽秉持持續優化數位，2023年全球人壽「業務行動辦公室」獲得德國iF設計獎「用戶體驗(UX)-傳達設計獎」，成為台...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦