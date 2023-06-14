解決旅平險180日限制 業者推遊、留學生海外專屬傷害險

暑假將至，不少學生都會選擇趁此假期赴國外遊學，甚至也有學生赴國外留學，但不少家長最擔心的就是海外就醫費用高，有產險業者就推出遊、留學生海外專屬傷害險，要替孩子們做好保障。

旺旺友聯長期注重消費者需求，並投入相當資源於商品研發，在後疫情時代第一個2023仲夏日，率先為即將申請海外打工度假及遊、留學生推出全新規劃系列商品，期待能為他們打造「行旅」好回憶。

旺旺友聯產險表示，該公司遊、留學生海外專屬商品除意外身故失能、傷害醫療實支付與住院日額給付外，考量飛行期間風險，另提供大眾運輸工具增額給付及可能發生的重大燒燙傷特定保障。

另外，2023年是新冠後第一批莘莘學子重新出發的重要年度，為避免初次放飛的家長擔心，旺旺友聯產險表示，公司也規劃一年期可自動續約且包含法定傳染病的「海外突發疾病」保障附約，除住院醫療外，門診、急診醫療也提供必要保障，同時也順利解決了傳統旅平險180日的短天期限制，是學子到海外遊學、留學不可或缺的保護傘。