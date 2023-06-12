國票金總經理 陳冠舟接任

國票金控今天開董事會，將完成推派耐斯集團陳冠舟為總經理的程序，國票金副董事長則將由原國票證券副董事長何志強，接替前副董、旺中集團少東蔡紹中的遺缺，至此國票金今年改選以及之後的經營高層更替，全面和平落幕。

此外，票券公會今天改選理事長，知情人士指出，原本可能續任的現任理事長、兆豐票券董事長廖美祝，在國票金魏啟林向多家票券商積極表達爭取意願之後，兩人已在上周完成協商，最後確定將由魏啟林接任票券公會理事長，可望終結票券公會理事長連續兩屆都由公股背景的兆豐票券掌握局面。

相較於新光金控改選過後仍然硝煙味十足，知情人士說，國票金這次改選能從原本的激烈交鋒到最後以大和解落幕，背後的推手是兩個關鍵人物，一位是與旺中集團親近的台產董事長李泰宏，另一位則是參與多次上市公司董監改選的律師梁懷信。

知情人士指出，這次國票金改選有六方人馬出面競逐董事，包括旺中集團、耐斯集團、公股陣營、錦鋐（與寶佳交好）、台產和美麗華集團，因此協調難度很高，除了向來深獲旺中集團信賴的李泰宏在向旺中集團交涉時發揮重要影響力，另一個關鍵人物就是梁懷信，因為不論是耐斯或是公股陣營，都對他高度信賴。

梁懷信先前的代表作，就是十年前幫財政部重新拿回彰銀的經營主導權，而梁懷信義助公股贏得彰銀多場關鍵戰役，讓他榮獲財政部頒發的二等勳章，這也是該勳章頒給唯一一位非因租稅政策有功的受獎者。

接近梁懷信的友人指出，梁表示比起打仗，要讓雙方願意和解的難度更高，因為要讓對方認為這場仗沒有必要打，而繼先前金寶的翁婿之爭，他所參與協調的國票金改選也順利和解落幕，充分展現他「能文能武」的一面。