新光金前董事長吳東進在改選之後首度表態發出三點聲明

新光金前董事長吳東進在改選之後，於傍晚首度對外公開表態發表了三點聲明，聲明全文如下，除再對外呼籲面對未來可能推動合併之行動，全體新當選董事等能站在新光金立場，爭取全體股東、客戶與員工最佳利益外，也再次強調主管機關此次對委託書規則違反之現象視而不見，日後可能造成金融秩序不可彌補的後果，聲明全文如下：

二、明天過後，本人在新光金控的持股沒有改變，所提名之董事依然在董事會執行職務，繼續支持新光金的成長茁壯，依新光金之股權結構，新董事會成員都是公司派也是改革派，未來仍是『同治共治之局面』，期許新當選董事能秉持用人唯才、尊重股東精神，公平合理安排公司職位，保障員工及幹部工作權益。尤其面對未來可能推動合併之行動，全體新當選董事等能站在新光金立場，爭取全體股東、客戶與員工最佳利益。

三、對於董事改選的結果，本人感到遺憾但不意外，即使過程中得到多數外資實際股權的支持，但畢竟這是一場委託書強壓實際股權的大戰，新光金控未來的治理基礎建立在委託書而不是實股之上令人憂心。而主管機關此次對委託書規則違反之現象視而不見，日後可能造成秩序不可彌補的後果。