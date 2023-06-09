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上海商銀創造在地就業機會 南區資訊開發中心落腳台南

經濟日報／ 記者李秉豪／台北即時報導

上海商業銀行南區資訊開發中心(IT Development Center，ITDC)近日於台南市舉行啟用典禮，由該行總經理林志宏、國立成功大學副校長莊偉哲、國立屏東大學校長陳永森及台北市電腦公會總監張雅婷共同主持開幕，該中心目前將陸續招募資訊相關人才，並提供比照北部的薪資待遇，創造在地的就業機會，讓優秀的南部學子不用北漂為工作離鄉背井。

近年金融科技發展需求蓬勃，創新發展之餘，資訊系統的穩定運作對於銀行業務推動更是攸關重大，而提供符合客戶需求，兼具便利和安全的系統一直是上海商銀（5876）的重要努力方向。未來該行南區資訊開發中心將成立系統自動化測試團隊，為資訊服務系統提供更完善的品質保證。

隨著金管會即將修訂「金融機構作業委託他人處理內部作業制度及程序辦法」，放寬境內外雲端委外作業規定和程序，大幅簡化上雲申請核准的程序，勢必帶動銀行業雲端科技運用的快速發展，上海商銀南區資訊開發中心亦將成為該行上雲的先行單位，採用混合雲作業模式將多雲服務導入，藉此培養雲端技術與管理種子人才，並逐步擴展至各項應用，落實該行「數位轉型、勢在必行」的策略方向。

配合國家人才發展政策，上海商銀今年也加入數位發展部T大使計畫，希望藉助台南毗鄰雲嘉及高屏地區的地理優勢，發揮磁吸效應，針對未來所需人才提前布局，招募即將踏入職場的南部在地青年，借重T大使的創意發想，延攬多元優秀人才，透過職能培育與企業實作，協助人才發展資訊技術能力，並與市場實務需求接軌。

根據調查，成功大學畢業生為「企業界最愛」，於職場上的表現深獲業界好評。上海商銀近2年在成功大學產學創新總中心的支持下，於成大舉辦就業博覽會挖掘許多具潛力的優秀人才，未來也將持續透過與成功大學的產學創新總中心延續合作機制，並與中、南部各大學針對金融創新等議題進行產學合作，擴大開發能量和建立資訊及資安人才庫，同時貫徹實踐企業社會責任，打造環境、社會、客戶、員工與股東之共融共好，成為推動永續發展之標竿銀行及幸福企業。

上海商銀 雲端

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