「提前買回」債擁三利多耐震 歐洲非投資等級債券違低率低

台新投信表示，「提前買回」非投資等級債券擁有「縮短存續期間、降低波動度、以更高利率再投資提升效益」三大利多，同時滿足投資人「較低波動、較佳息收」二大訴求，為現階段市場動盪下最佳財富守護者，是絕佳資金避風港。而就券種來看，歐洲非投資等級債券具有較低的違約率，且歐洲經濟表現優於預期，後市相對有表現空間，將具提前買回條件的歐洲非投資等級債券納入投資，有助於提升整體投資勝率。

台新策略優選總回報非投資等級債券基金經理人李怡慧表示，就債券特性而言，存續期間愈長，違約的掌握度愈低，違約風險與信用風險愈高；反之，債券年期愈短，違約掌握度愈高，投資人面臨的風險也相對低。「提前買回」非投資等級債券投資於一般全球非投資等級債券，因此可獲得較高債券殖利率，但卻著重布局於有機會被提前買回的標的，等於是布局短存續期間的債券，因此承擔的違約風險、不確定風險較低，大幅提升資產防禦力。

李怡慧指出，全球疫後開放，尤其中國大陸需求回歸正常水準，對歐洲經濟有顯著提振作用，此外，英國、 歐洲央行政策符合預期，促使英國與歐洲非投資等級債券波動度較美國低，相對耐震。整體來看，歐洲企業財務狀況穩健，利息覆蓋率高，殖利率水準也上揚至多年高位，時序進入第2季債券提前買回活動活絡期間，買回策略獲取溢價的機會增加。

李怡慧表示，操作首選商業模式穩健的發行人，公司依時程執行債券買回，鎖定新發債的機會IPO/New Issue)。同時，評估未來2年具有穩定現金收入、資產可出售、有銀行放貸渠道的發行人，相對具有穩定的現金流產業如通訊與醫療保健。尤其通訊業方面，近年來歐盟委員會為提高效率、減少市場分割，允許寬頻市場擴大規模、整合資源，為2023年歐洲通訊業合併開闢道路，進一步增加提前買回債券的投資機會。