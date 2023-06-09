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國泰金去年經營成果不令人滿意 董座蔡宏圖向股東致歉

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

國泰金（2882）今（9）日舉行股東會，國泰金董事長蔡宏圖在致詞中坦言，去年經營成果連我們自己都不滿意，對股東感到抱歉，但今年前五月情況已轉好，期待未來七個月中，在經濟環境趨穩定下，將盡最大努力經營同時也希望讓股東有滿意成果。

蔡宏圖說，去年因為地緣政治因素，包括俄烏戰爭導致通膨、也導致美國聯準會17度升息，影響所有產業發展，尤其是金融業對利率特別敏感，包括銀行和保險業對利率快速提升影響甚大。

他說，台灣利率並未如美國一樣提升，提升速度也非常小，在台美利差擴大時，特別是對國泰人壽經營影響最大，過去一年來雖然大家很辛苦，國泰金也創造了380億元盈餘，「但對於股東感到抱歉，因為這個成果連我們自己也不滿意」。

今年以來看到升息已趨緩，即便俄烏戰爭仍然進行中，但通膨顯然因為升息趨緩，目前反而預測害怕進行經濟衰退，蔡宏圖說，我們希望經濟軟著陸，這樣對金融產業發展比較好。

今年前五月情況比過去好多了，也期待未來七個月中，應該經濟環境趨穩定，但因為變數仍存在，國泰金盡最大努力經營同時，也希望可以讓股東有滿意成果。

國泰金 股東會 美國聯準會

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