罰800萬！台新銀理專11年挖東牆補西牆 客戶資金當獲利

台新銀今（8）日遭金管會開罰800萬元。原因為台新銀前理財專員蘇員，長達11年期間，以「挖東牆補西牆」方式，拿B群客戶投資資金，匯給A群客戶當投資獲利，只因自身對A群客戶開口獲利承諾，事情遭客戶踢爆爆發，才發現受影響客戶數達9人、金額高達1,617萬元。

此案更讓金管會揭露台新銀三大缺失，包含：沒有落實理專輪調、沒有完善建立檢核客戶帳戶交易訊息控管措施、沒有落實督導管理理專行為準則。基於以上原因，金管會今宣布開罰台新銀800萬元。

金管會指出，該案件發生在2011年1月到2022年5月之間，事發理專向A群客戶銷售基金等金融商品時，宣稱保證獲利，為了達到獲利承諾，事發理專詐騙另一群B群客戶，以協助投資金融商品或繳納續期保費為由，成功騙B群客戶將款項直接轉給A群客戶。

金管會指出，這代表台新銀有第一缺失「沒有落實督導理專遵守行為準則」，讓蘇員以保證獲利不當方式銷售金融商品。

其次，蘇員為了取信A群客戶，更私自在臨櫃現金存入A群客戶帳戶時，著名金融商品名稱，誤導A群客戶認為所收款項為投資的正常配息獲利。

金管會指出，這代表台新銀有第二缺失「管理單位沒有適時建立相關監控機制，審視理專銷售行為合理性，且存匯人員與覆核主管更沒有風險意識，以及主動陳報異常態樣」。

最後，蘇員更運用理專輪調機制中的漏洞，取信客戶願意跟隨自己，導致「挖東牆補西牆」詐騙方式運用長達11年5個月，直到去年5月才爆發。

金管會指出，這代表台新銀犯了第三缺失「沒有落實理專輪調機制」，雖然台新銀有建立客戶移轉管理機制，但蘇員移轉客戶的審查作業，並沒有留存核定軌跡，以利後續查核。

金管會強調，此案發生原因為理專希望達到業績，在保證獲利沒有達到允諾情形，不法動用其他客戶投資資金，轉給另一組客戶當作獲利，但資金並未進入到理專口袋，加上台新銀事後積極處理客戶權利保障，因此最終依照銀行法第129條之7款規定，罰800萬元。

最後，金管會呼籲銀行三點：第一，確實掌握業務發展過程帶來風險，制定相對應內控措施，並依照新型態風險精進與強化；第二，依照誠信經營組織文化、落實員工行為管理；第三，內控要全體員工共同參與主動執行。

同步，金管會呼籲民眾與理財專員互動注意四點：第一，避免私下資金往來；第二，勿私下交付現金；第三，勿依照理專只是將款項匯入他人帳戶；第四，定期檢視對帳單投資內容以及損益是否正確。