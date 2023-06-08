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企業放款4月回增！存放比跌破7成 顯示放款動能有待提升

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台幣匯率示意圖。本報系資料照片
台幣匯率示意圖。本報系資料照片

金管會今日公布最新的國銀存放款統計，其中在企業放款部分，金管會特別指出，在企業放款從去年11月開始衰退之後，5月首度明顯較4月增加525億，不過四月存放比69%，已破7成，仍顯示企業放款動能後續仍大有提升空間。

銀行局統計顯示，4月和3月相較，週轉金放款比上月增加316億，今年以來可說成長越來越少；另外，不動產相關放款增加583億，企業投資借款增加86億。

對此童政彰指出，周轉金放款4月增加金額較前幾個月少，主要仍和產業鏈有在作持續庫存調整，備料週轉金就較保守，但基本上仍有成長。

對於存放比不到7成，銀行局副局長童政彰的解讀則是：「蓄財於民」，他分析，因為有些出口銷售仍有收入轉化為企業存款回來，至於是否因為對景氣看法保守，使企業資金需求不大？童政彰則認為，從四月份放款回溫，已感受到企業資金需求的動能已有出來。

今年前四月的獲利三支柱，銀行局引述統計數據指出，利息淨收益1974億元，較去年同期年增130億，手收686億，年減2.4億，投資收益780億，主要和股匯市波動、金融資產評價及處分利益有關，較去年同期增加558億，可說是獲利三支柱成長鋒頭最健。

在今年四月另一個特殊的現象，在於存款規模大增。銀行局最新統計顯示，4月光是單月就增加3433億，為今年來的單月高點，對此童政彰指出，以公營單位存款較多，民營企業則以壽險業及電子科技產業為主，因為資金調度而有存款進來，另外政府普發現金存到個人活儲帳戶，也使銀行活存增加。

整體來看，民營的存款增加仍比公營為多。但4月存款雖然為近幾個月來最大，卻並非近二年來單月增幅最多，銀行局統計也顯示，近二年來存款單月增幅大多在1000億至3000億之間，單月以增加到7千億為近二年來最高紀錄。

銀行局統計，四月單月，存款增加金額前三大銀行，玉山增加721億，台新678億，土銀593億，前四月則以台新增1614億，合庫增1552億、中信增1320億為前三大。

在放款業務上，銀行局也統計，全體國銀在四月單月的放款前三名，分別為中信較三月增加1108億、玉山增加251億、彰銀增加177億。

1至4月的放款增量，前三名為合庫較去年底增加1186億、中信增加990億、永豐增加928億。

中信

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