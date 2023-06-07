和勁企業100億元聯貸案 兆豐銀行主辦完成簽約

兆豐銀行（2886）統籌主辦並擔任管理銀行，和潤企業旗下子公司和勁企業3年期新台幣100億元聯合授信案，籌組完成，並於6月7日簽約 ，由兆豐銀行代理董事長胡光華及和勁企業董事長劉源森共同出席主持簽約。本聯貸案將母公司和潤企業之永續經營納入聯貸條件，結合金融力量共同推動永續發展。

兆豐銀行表示，聯貸案資金將提供和勁企業充實中期營運週轉金之用，由兆豐銀行統籌主辦及元大銀行、華南銀行、臺灣企銀共同主辦，包括台新銀行、台中銀行、合作金庫、板信銀行、盤谷銀行、高雄銀行、彰化銀行及土地銀行等金融同業積極參與，顯見銀行團對和勁企業未來前景深具信心。

和勁企業係和泰汽車集團為整合其代理之HINO品牌商品貨車/客車之通路資源及分期付款業務發展，由和潤企業轉投資成立的公司，雖成立不到2年，但營業成長相當快速，並已獲得中華信評授予長期信用評等「twA+」，短期信用評等「twA-1」，評等展望「穩定」。

和潤企業為台灣汽車金融龍頭，因看好和勁企業的業務成長潛力，規劃於2023年度結合其他股東對和勁企業增資新台幣20億元，使和勁企業的股本從新台幣10億元增加至新臺幣30億元，大幅強化財務體質及業務能量。

和潤企業今年3月份合併營收新台幣23.21億元，第一季累計合併營收達65.64億元，單月及單季營收均雙雙創歷史新高紀錄，營運維持穩定之成長，整體獲利狀況佳。