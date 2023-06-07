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旺旺保股東會通過不配息 估今年簽單保費成長5.9%

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
旺旺保7日舉行股東常會，通過今年不配發股利。圖／業者提供
旺旺保7日舉行股東常會，通過今年不配發股利。圖／業者提供

旺旺保（2816）今（7）日舉行股東常會，承認2022年營業報告書、財務報告，並通過今年不配發股利。

旺旺友聯產物保險2022年整體經營規模保持穩健成長，簽單保費收入為110.1億元，較2021年的106.61億元增加3.49億元，成長率3.3%，市占率5%，市場排名第八；自留滿期保費收入為82.75億元，較2021年的78.13億元增加4.62億元，成長率5.9%。

旺旺友聯産險董事長洪吉雄表示，2022年初公司推出支持社會公益防疫保單商品，期能發揮保險功能，填補民眾染疫、隔離之經濟損失，後卻因疫情升溫、防疫保單理賠件數增加使核保產生虧損，所幸，公司仍然資金充裕，支付賠款速度正常，現金流動性安全無虞，資本適足性比率（RBC）亦符合主管機關要求維持於400%以上。

洪吉雄指出，防疫保單賠款是一次性的損失，隨著防疫保單到期，以及其他險種盈餘的成長，在公司全體同仁的努力之下，展望未來能夠儘快彌補虧損，創造盈餘回饋股東。

旺旺友聯指出，為提供更符合消費者需求之保險商品，公司將持續設計商品組合專案，以提升保險商品之多元性。

近年台灣因高齡化與少子化影響，飼養寵物數量逐年增加，公司推出寵物保險，結合目前主流六大保障，從寵物醫療費用、侵權責任、協尋費用、寄宿費用、喪葬費用到重新取得費用的補償，都有提供適切的保障

此外，在我國正式解封邊境，國外旅遊熱度再現，國人對於國外突發疾病時所須的醫療保障需求上升，於新版旅平險增加可讓民眾選擇附加包含法定傳染病的海外突發疾病險，成為國內第3家銷售含法定傳染病給付的業者。

展望2023年，洪吉雄表示，將持續推動與鼓動同仁商品的創新；在通路方面除了全力鞏固車商通路來源業務外亦加強其他通路發展，並透過各種管道提昇網路投保績效，預估2023年簽單保費為116.6億元，較2022年成長5.9%。

防疫保單 保險 寵物

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