幣安執法培訓負責人談虛擬資產監理 3大重點應注意

今年3月行政院確立金管會為虛擬資產監理的主管機關，而金管會預期最快於第三季前，提出9大面向的指導原則，僅做指導而不納管，幣安全球執法培訓負責人Jarek Jakubcek認為，嚴謹的客戶調查（KYC）機制、監控金流走向及強化交易所與檢警合作，是原則擬定時可以特別注意的3大重點。

Jarek解釋，虛擬貨幣尚處於新興階段，目前各交易所其實也都還在摸索KYC該嚴格執行到什麼程度，因此制定明確的KYC標準十分重要，且Jarek表示，KYC的嚴謹規範應當是沒有商量空間的，客戶的開戶及交易體驗的確很重要，但不應該將其置於審核之上，「它（KYC）不該像是在表單上打勾就過去了，而是持續追蹤進行的」。

第二個重點則是金流走向，Jarek表示，由於區塊鍊特性形同一本公開帳本，所有人都能看到其交易流程，因此監管單位可以進一步規範交易所追蹤並提供資金明確走向，再輔以事前詳盡的客戶調查，便能有效掌握上下游，進而提升查緝效率。

最後則是強化與檢警單位的實質合作，穩健的合作管道是乘載前兩者的基石，唯有建立有效管道，才能迅速取得資料並阻卻犯罪，Jarek表示，虛擬貨幣流動橫跨全世界，許多交易所僅承認國際法院的資料索取，因此變導致取得資料難度大大提高，從案發國提交申請至國際法院、國際法院去函交易所、交易所確認後回傳資料，再到國際法院傳遞至請求單位，一來一往可能長達6個月，如何與業者建立有效的資料傳遞管道，是一個可以側重的重點。

而幣安表示，目前幣安內部政策為，只要案發國家檢調傳送相關證明文件及請求，幣安確認無誤後，便會提供資料，約可在3-4天內完成對接。

而以台灣在虛擬資產犯罪追緝而言，Jarek表示，最早於2017年便曾與台灣檢警合作，而依他來看，台灣執法單位目前其實對區塊鏈的認識已足夠熟悉，因此本次幣安在台與刑事警察局合作培訓的計畫也將直接由較為進階的內容切入。

金管會今年稍早宣布，9大指導原則將包含虛擬資產平台的資訊揭露、商品上下架審查、客戶與平台資產分離保管、交易公正和透明、洗錢防制、客戶權益保護、資安、營運系統和冷熱錢包管理、及機構查核。