國壽首創「癌監控基因檢測」實物給付 助保戶掌握黃金治療期

隨著醫療科技進步，如今癌症已非絕症，但仍需妥善治療並持續追蹤。國泰人壽洞察國人癌後醫療照護需求，今年5月首創癌後追蹤照護防癌險-「國泰人壽醫心康愛防癌定期健康保險（外溢型）(實物給付型保險商品) 」（以下稱「醫心康愛」），具標靶藥物治療、癌後追蹤照護，以及享有外溢機制三大特色；保戶若加入「FitBack健康吧」健康計劃，還可享最高3%保費折減。

根據最新國健署癌症登記報告顯示，我國癌症時鐘再加快1秒，平均每4分19秒就有一人罹癌，但新型癌症療法也越來越多元，癌症患者若能積極配合治療與控制，存活率可提高許多。國泰人壽2021年6月推出業界首張基因檢測實物給付商品，保戶不幸罹癌時除領取保險金外，亦可選擇「基因檢測實物給付」，透過罹癌基因檢測，精準擬定最佳治療方針。

此外，國泰人壽現售包含「真鍾心滿滿重大傷病定期保險(外溢型)」、「樂康愛防癌定期健康保險(外溢型)」等一系列重大傷病、防癌險等商品，針對保戶罹癌時提供一次性保險金給付並結合罹癌基因檢測實物給付服務，可全面滿足保戶對抗癌症所需的保障規劃及罹癌基因檢測需求。

然而，癌症治療與後續追蹤檢查費用高昂，患者因治療無法工作的損失也成為負擔。國泰人壽「醫心康愛」的癌症(重度)追蹤照護保險金，可提供保戶靈活運用醫療給付，完善5年癌後關鍵治療期保障外，並提供癌症(重度)標靶藥物治療保險金，輔助特定醫療需求。同時，國泰人壽更與「慧智基因」合作，首創「癌監控基因檢測V2.2融入保險實物給付中，透過採用「羅氏診斷」試劑進行基因檢測，以利評估治療效果及監控癌症復發或轉移，讓保戶可以獲得全方位的防癌保障。

國泰人壽商品部協理翁建勳表示，癌症已連續40年蟬聯10大死因榜首，協助社會大眾預防並提供罹病時的及時支援，是保險公司應盡的責任。國泰人壽除已提供具罹癌基因檢測精準醫療的防癌系列商品，透過結合本次推出的癌後追蹤照護防癌險「醫心康愛」，將是民眾在癌症預防及抗癌旅程中最安心的後盾，有效掌握黃金治療期。