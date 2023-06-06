外商銀行中唯一 渣打攜手保誠人壽推廣「遠距投保」

數位金融快速發展，渣打國際商業銀行（以下稱「渣打銀行」）創外商銀行之先，攜手保誠人壽合作推出「遠距投保」服務，無須親臨分行臨櫃辦理，金融服務依舊充滿溫度。

加速數位金融的發展，保險業者率先在主管機關的核准下推動「遠距投保」服務，客戶可以透過視訊會議的「事前」及「事中」兩道身分驗證機制確認投保客戶身分，並在視訊會議中完成電子要保文件內容確認及簽署，改變傳統由業務員面對面拜訪客戶的親晤親簽投保模式。

渣打銀行在推出myRM數位理專隨行服務後，為了讓銀行保險客戶也能享受數位金融帶來的便利，與保誠人壽緊密合作加入「遠距投保」服務，讓客戶進行財富管理時也能全面連結數位金融創新，享受便利。

簡便的「遠距投保」採用網頁模式操作，無須額外下載APP，也不限使用的裝置設備，客戶可按照自己習慣使用包含智慧型手機、平板或是電腦等跨平台的行動裝置進行投保。採用生物識別智能技術更可讓客戶「刷臉即可投保」，輕鬆以臉部辨識完成遠距身分驗證，簡化資料輸入過程加速流程。為了保護客戶權益，「遠距投保」關鍵步驟皆會錄影錄音，投保過程安全透明，完善個資保護措施，讓客戶安心。

攜手保誠人壽，渣打銀行在持續優化數位金融服務不斷向前邁進，「遠距投保」不僅擁有快速、便利的優點，讓客戶能在充分了解保險商品與自身需求下，完成財富管理中關於保障面向的規畫；「遠距投保」更能在專人的協助下，完成零接觸、減紙化，打造減碳、便捷、安心的投保旅程，推進金融業的永續發展進程。

自2007年起，渣打銀行便與保誠人壽建立堅實策略夥伴的關係，並陸續推動包括建議書、要保書電子化在內的多項數位服務創新，更於2019年合作推出e快保平台，提供行動投保服務。除各項數位創新以外，渣打銀行也培養專屬的保險專家團隊，為財富管理客戶提供切合需求的保險相關建議與諮詢。

「遠距投保」隨著各國主管機關對採取更開放的態度，鄰近的中國大陸、香港、新加坡、日本、韓國等亞洲市場也紛紛積極推動相關業務的開放，越南近期也加入視訊投保的發展行列，綜觀各國市場的競相投入，不僅在台灣，｢遠距投保」有望成為疫後新常態的主流數位金融服務之一。