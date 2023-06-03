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新光金大戰 洪士琪委託書勝出關鍵曝光

經濟日報／ 記者陳佩嘉／台北即時報導
新光金大股東洪士琪。本報資料照
新光金大股東洪士琪。本報資料照

新光金經營權大戰，洪士琪派取得四成股權，拿下三分之二股權，已是囊中取物，知情人士分析，這次洪士琪派能在委託書徵求上，取得壓倒性勝利的關鍵有二，首先是「民」心思變，其次是輿論掌控得宜。

這次洪士琪派率先拿下三大民間委託書通路商，已先占得先機，接下來不論是三大通路或是小型券商的委託書經營，都異常順利，推究原因，在於「民」心思變，小股民對於新光金的營運績效及股利發放，積怨已深。

據洪士琪派透露，昨天是委託書最後收件日，仍有住在彰化、擁有20多張股票的小股東，親自致電公司，表達沒有收到出席通知，但卻很想透過投票，來表達自己的立場，而這位小股東竟是新光人壽退休員工，在電話裡談到二十多年前新壽的輝煌，對照今日，令人不勝唏噓。後來在公司人員指導下，決定用電子投票方式，表達自己的立場。

類似這樣的股東來電，在洪士琪公司裡，接過無數電話，尤其是委託書一開始進入徵求時，電話尤其多，大多數是打來抱怨新光金近年的營運績效，順便發發牢騷、吐吐苦水，這就是洪士琪派這次在徵求委託書異常順利的主要原因。

其次，在掌握輿論部分，洪士琪派也有專人監控輿論方向，這也是為什麼吳東進派這幾日來，不過透過各方放話，甚至力促兄弟見面談，洪士琪派甚至台新金，都未對此做出任何回應，主要的關鍵，就是輿論幾乎一面倒向洪士琪派，支持改革，這也是為何洪士琪派能堅守立場，步步為營，維持既定的節奏向前行。

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