是否重啟併購新光金？ 台新金林維俊未完全否認可能

是否重啟併購新光金？台新金總經理林維俊未完全否認可能性：要看未來新光金董事會如何決定

台新金未來是否重啟併購新光金？換股比例如何會否影響新光金股東的權益，已成為許多外資股東、小股東最關心的議題，對此台新金總經理林維俊首度對外回應台新金的立場，他並未完全否認未來繼續推進台新金併新光金的可能性，但他強調，這得看新光金改選後，新的董事會如何決定，是否會再重啟併購計畫，亦即若新的董事會決定重啟金金併，台新金屆時才會再評估。

林維俊今日是在台新金舉辦「淨零電力高峰論壇」中場休息時接受媒體訪問。林維俊不願直接回應新光金改選，一直表示，新光金改選是別家金控的事，跟台新金無關，但被問及台新金去年曾向新光金提出合併意向書，今年會否再提出？林維俊則作如上說明。

對此林維俊特別強調，去年台新金提供合併意向書的立場「是被動的」：「因為新光金董事會已經先提出了啟動金金併計畫，台新金這裡才進而向新光金的董事提出合併意向書！」因此他接著說，未來會否再提出併購新光金的計畫，這就要看新光金在6月9日改選後，新的董事會怎麼決定，會否再重新啟動併購案。

林維俊也強調：「去年所提出的合併意向書，因為效期早就過了，所以已經結束了！」所以接下來台新金會否再提出新的併購意向書，前提是一定要看未來新光金的董事會是否有新的金金併計畫。

改革派陣營相關人士則認為，倘若台新金併新光金計畫要再重啟，一定得要改革派取得董事會三分之二絕對多數的主導權，才能依法以三分之二的絕對多數重度決議，通過「兩新」金金併；但目前若以雙方實力來看，尚未有任何一方具有穩拿三分之二絕對多數席次的實力，另外再加上獨立董事只要取得其中一席，就能重大議案有否決權，這也使得台新金若要在改選之後重啟新光金併購，面臨一定難度的挑戰。