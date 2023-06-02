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Glass Lewis發布新光金報告 全面支持公司派

經濟日報／ 記者李秉豪／台北即時報導

國際投票顧問機構Glass Lewis於今（2）日發布新光金控（2888）第8屆董事會選舉報告，認為新光金控提名的候選人具備的資歷與經驗，能夠有效地監督公司，建議新光金控股東全面支持公司提名的15位董事候選人，包括12位一般董事以及3位獨立董事。

相較於ISS傾向支持改革派，Glass Lewis表示，「改革派」未提供任何具體的策略或建議來改善新光金控的營運表現，且對於改善公司治理的建議相當模糊。此外，Glass Lewis也擔心「改革派」將會透過取得新光金控的控制權，以不符合新光金控股東最佳利益的條件推進新光金控與台新金控（2887）的合併。

新光金控表示，面對此次董事會超額競選的情況，Glass Lewis的建議報告，是對新光金控提名的董事候選人具備豐富的專業背景及熟稔實務經驗的認可，可以促進公司治理政策的落實，提升公司創造企業價值，達成永續經營的目標。

Glass Lewis建議新光金控股東支持的15席董事候選人名單，包含新光銀行董事長李增昌、新光人壽董事長潘柏錚、新光金控總經理吳欣儒、新光保全董事長吳昕東、新光三越副總經理賴慧敏，中華民國科技管理學會理事長彭裕民、新光人壽駐會董事蔡雄繼、新光金創投董事長兼總經理鄭詩議、鼎誠人壽副董事長方正培、元富證券董事長陳俊宏、元富證券董事邱立權、新光銀行董事蘇哲生；以及3席獨立董事候選人，分別為新光金控獨立董事許永明、元富證券獨立董事梁文菁、前金管會保險局局長曾玉瓊，其中獨立董事許永明、董事李增昌、潘柏錚、吳昕東亦為ISS報告中推薦人選。

新光金控 金控股 元富

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