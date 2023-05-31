國票金今日依公民股協商結果完成董事會全面改選

國票金今日上午召開股東會完成董事會全面改選，除了改選結果的董事席次依照先前公股與民股大協商結果分配之外，會中有股東提議重啟對安泰銀併購評估，國票金董事長魏啟林則在會中強調，由於雙方合約已中止，因此不可能按原條件談判，但並非代表未來不會再向其他銀行談判併購。

上述的提議，是在股東會進行討論議案時由原本也為委託書徵求人之一的股東錦鋐企業主動提案討論「重啟執行安泰銀併購案」，此案後來經現場表決，贊成比例達63%，當場也有股東發言，強調不反對併購，但反對不合理的併購條件。

對此魏啟林回應，國票金與安泰銀談判併購的限期，早在去年10月13日已經終止，不可能照原條件重啟，未來若有碰到其他合適的對象，屆時也必須依照新環境、架構、條件去談判，國票金對於合併銀行所堅持的一些要項，也會持續；而與安泰銀之間若日後有機會，也不除非再度重啟併購協商，但對方的營運狀況、財務指標等，屆時得到新的盡職調查，其他具體交易條件及契約內容也得重來。

根據國票金今日改選結果，維持兩大民股與公股的「三三三版本」，並由美麗華集團與台產集團各取得2席，新任董事13席裡，9席一般董事包括合庫銀及一銀各1席，以及現職國票金董事長魏啟林、國票金董事陳正林、國票金副董事長蔡紹中、國票金董事施正峰、國票金董事陳冠舟、國票金董事楊承羲以及現職雷虎科技董事長陳冠如，而魏啟林此次則改以台產集團旗下的領航投資出任董事長。

4席獨董，1席為公股推派的華南銀前總經理張振芳，其他3人為現任國票金獨董饒世湛、陳淑娟、陳惟龍；魏啟林指出，將在明日召開董事會完成董事長、副董事長選任程序，接下來6月中再開董事會提名總經理人選。