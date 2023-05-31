國票金控股東會全數照案通過 完成董事改選
國票金控（2889）今（31）日舉行股東會，全數照案通過，順利完成董事改選選舉，股東會順利結束。國票金控順利選出第八屆董事以及獨立董事13名。
國票金控三大股東公股、人旺集團以及耐斯集團前三大股東，各自推派三席董事，包含一席獨立董事；美麗華推派2席董事包含一席獨立董事，而台灣產險則推派2席董事，其中一席法人代表為現任董事長魏啓林。
最新國票金控董事以及獨立董事名單，包含合作金庫一席、一銀一席，以及現職國票金融控股(股)公司董事陳冠舟、現職雷虎科技(股)公司董事長陳冠如、國票金控董事長魏啟林、國票金融控股公司董事陳正林、國票金融控股(股)公司副董事長蔡紹中、國票金融控股(股)公司董事施正峰、國票金融控股(股)公司董事楊承羲，一共九席一般董事。
另外獨董為華南銀前總經理張振芳、現任國票金控獨立董事陳惟龍、現任國票金控獨立董事饒世湛、現任國票金控獨立董事陳淑娟，一共四席獨立董事。
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