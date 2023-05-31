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統一投信高中生親子理財講座獲熱烈回響 助學生增財商

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

為了實現理財教育向下扎根，協助新世代學生達成108課綱的財金素養目標，統一投信舉辦高中生親子理財講座，邀請全台高中生及家長一同參與。活動報名踴躍，並於5月27日圓滿落幕。講師團隊由統一投信總經理董永寬與直銷業務部經理黃吉宏，向學生及家長說明正確金錢觀念，傳授投資策略規劃及如何選擇投資工具。

董永寬表示，如果要建立第N桶金，時間就是最大的財富。因為在健康理財方程式中，每個人都可以利用小額資金投資，透過定期定額的長期累積，收獲豐厚的報酬。但定期定額策略成功的關鍵，不僅是長期的堅持投資，還必須選擇對的基金，才能達到財富累積的效果。所謂對的基金，就是長期績效優異且穩定的基金。優質的主動式基金，甚至可以在經理人的選股操作下，協助投資人加速達成預想的報酬目標。

定期定額不只可以替自己存錢，父母也常用這個方法幫孩子贏在起跑點。董永寬表示，理財必須越早越好，例如有個客戶與孩子從小約定，每月五千元定期定額統一投信的台股基金，在讓孩子學習理財的同時，也替他們累積財富。十多年後滾出的豐厚報酬，也成為孩子出國留學的資本。而最好的理財時間，第一個是二十多年前；第二個就是現在。即便先前沒有做理財規劃，只要從現在開始長期定期定額，一段時間後也能獲得逐步累積的財富成果。

黃吉宏表示，投資不只是為了達成財富自由目標，或是對抗不斷上漲的物價，更是針對不同人生階段的金錢需求做準備。每個人應該要重視金錢的重要性，建立種富理財思維，從儲蓄、消費及投資三面向著手，制定健康的理財規劃。在選擇投資工具時，要先確實認識商品，留意宣稱短期低風險高報酬的投資詐騙。

定期定額 高中生

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