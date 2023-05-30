一銀桃園市添新據點 青埔分行開幕營運

第一銀行（2892）看好桃園市青埔地區發展前景，特地選擇在桃園市中壢區高鐵站前西路上購置行舍，設置新據點「青埔分行」，於5月30日開幕營運。

第一銀行總經理李嘉祥親率多位高階主管前往青埔分行剪綵祝賀，並在致詞時向到場貴賓們表達謝意，期許青埔分行本著在地服務的精神，凡事以客戶角度出發，瞭解客戶需求，開發多元新客源，藉由全體行員的專業及用心，提供有溫度的服務，成為客戶最佳的金融夥伴。

青埔分行營業環境不僅融入Ｑ萌小粉獅元素，規劃上更密切結合綠色永續發展及普惠金融概念，包含設置數位螢幕取代海報及紙本公告，以減降廣宣品製作所產生的碳足跡；建置無障礙與雙語化服務設施與標誌，並將服務櫃檯全部改為無障礙櫃檯，降低取號機櫃高度，增設坐式寫字檯區及視障語音ATM，提供更貼近客戶需求的暖心服務。

第一銀行致力於公平待客及普惠金融，國內188家營業據點均已設置無障礙設施及服務櫃檯，迎賓系統取叫號設備設有「友善服務」功能及多語系叫號播音，並提供迎賓專員服務，客戶來行時，迎賓專員可運用手持平板電腦協助預填表單，提升辦理業務之便利性；客戶來行前亦可線上預約取號及預約交易，以節省臨櫃辦理業務等候時間。

此外，櫃檯亦提供常用存匯業務口述免填單服務，由櫃員代製傳票再經客戶簽章確認後即完成交易，服務過程中，加強臨櫃關懷提問，宣導防範詐騙，以維護脆弱族群權益，防範客戶遭金融剝削；另提供常用約據易讀版QRcode，讓不便閱讀文字的客戶，可使用報讀軟體聆聽內容，對於聽、語障客戶亦提供「線上手語視訊翻譯服務」，ATM旁更設置QR code，讓聽、語障客戶可透過手機掃描及時取得文字客服解決問題，使溝通過程無障礙。