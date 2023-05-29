大發利市 彰銀SWAP收益較去年大幅成長11倍

聯準會去年暴力式升息，也使彰銀大發海外財。彰銀在今日舉行法說會，今年首季包括外匯交易操作、財富管理，及海外放款都較去年同期大幅成長，其中受惠於台美利差擴大，彰銀總經理周朝崇指出，首季的SWAP獲利超過22億等值台幣，較去年大舉成長11倍。

周朝崇也特別後續的SWAP操作指，由於預期聯準會升息進入尾聲，後續的SWAP部位將以嚴控評價風險為主；此外受惠於海外市場疫情趨緩帶動經濟回溫，首季的海外放款較去年同期增加近3成，今年彰銀已有海外布點計畫，鎖定日本及澳洲兩國，目前已向金管會遞件增設日本大阪、澳洲雪梨分行。

除了上述的海外財，今年首季在財富管理業務受惠最大的，亦為海外債券銷量。周朝崇指出，第一季的財富管理業務手續費收益超過87億，年增超過2成，特別是海外債貢獻最多，手收成長超過3成，領先財管手收平均水準，接下來第二季將持續推動財富管理分行設立。

此外，彰銀在法說會上亦表達未來有爭取財管2.0執照的想法，在此之前會先進行高資產客群開發，作為未來增設高資產財富管理中心的基礎。