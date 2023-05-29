兆豐投信推廣運動性平 創造多彩人生

兆豐投信響應聯合國2030永續發展目標（Sustainable Development Goals,SDGs），深化重視其中第五項SDGs目標「實現性別平等，並賦予婦女權力」，特別在5月27日(周六)與社團法人台灣女子棒球運動推廣協會合作，舉辦半日棒球體驗營，號召以女性員工及眷屬們為主的棒球體驗活動，創造友善所有性別的棒球參與氛圍，讓女性能在棒球運動中享受快樂與自在。此外，棒球為國人最熱愛的運動之一，藉由此活動增加女性參與棒球或各類運動意願。

棒球稱為國球，卻以男性運動員為主，傳統上棒球亦被視為男性運動，女性的參與度較低，事實上女子棒球也有著極高的技巧和競爭性，因此結合社會力量共同關注和努力，提升國人對運動性平的重視。兆豐投信同時也舉辦友善彩虹運動 男女一起來講座，深植性別平權及運動平權在同仁心中。另外，兆豐投信在回饋社區的活動中，舉辦社區里民理財樂和粉領族理財樂等講座，提供社會大眾財富管理知識和投資觀念，也透過活動鼓勵女性爭取理財新知達到經濟自主。

兆豐投信注重多元化的人才，致力於提供員工無差異的工作環境，並且積極推動兩性平權，消除歧視，打造友善職場的工作場域，持續舉辦性別平等、身體健康保健知識、年老長照、安養信託等講座。自2022年宣布加入天下集團CSR活動的「TALENT, in Taiwan，台灣人才永續行動聯盟」，希望透過行動力達到「多元與包容、組織溝通、身心健康、人才成長」等人才永續行動目標。性別平等的企業管理方面，提供兩性平等專區，提供多元性別相關文宣品與手冊，並且設置無性別廁所。除了軟、硬體推廣與建置，更進一步落實了女性主管及員工人數過半。

兆豐投信亦持續為公益活動努力，每年的3月至7月為南部地區鳳梨的盛產季節，透過訂購鳳梨，以實際行動支持果農，用行動購買國產優質鳳梨，給予用心栽培管理的農友鼓勵與支持，並將採購之鳳梨全數與公益團體分享，透過公益活動，傳遞社會溫情。

為響應聯合國國際組織、國內政策，以及《兆豐金融控股股份有限公司人權政策》等各大指導方針與倡議理念，兆豐投信持續將永續發展納入公司管理方針與營運活動，並在「2022年機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單-國內組」名單中榜上有名，得到臺灣證券交易所的肯定，這也有助讓投資人了解兆豐投信致力提升資訊揭露品質，邁向永續發展的核心價值。