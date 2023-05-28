豪宅限貸令 砍到換屋族

打炒房、升息等因素，豪宅市場受到衝擊，去年七都豪宅交易量1,463件，年減31.2%，其中北市年減45%最高，建商直指，更重要的是，豪宅限貸令其實也砍到換屋族，讓開發商難以規劃真正的豪宅產品。

豪宅標準2012年首度問世，當時以雙北市8,000萬元、其他地區5,000萬元為標準，目的也是為了抑制房價做出豪宅限貸，在2014年調整為台北市7,000萬元、新北市6,000萬元，其他地區4,000萬元作為豪宅限貸準則，更為嚴格，且貸款成數最高四成，意即購屋族需自備六成。

建商表示，豪宅限貸令迄今已十年，門檻卻未隨著時空背景不同更改，讓開發商近年做產品規劃時，專攻高單價、中小坪數產品，這類產品總價帶雖未觸及法定豪宅價格帶7,000萬元，但坪數卻是換屋族最需求的45坪上下。

換言之，限貸令砍不到富人，反而殺到有換屋需求的中產階級。

建商表示，豪宅市場推案問題多，尤其是限貸令的關係，讓產品定位愈來愈奇怪，以台北市來看，現在市面可看到充斥著不少「小豪宅」，將總價壓在門檻內，但單價卻拉高，過去市場是愈大坪數產品單價愈高，現在卻是相反，愈小產品單價越高，這不是一個好現象，不僅豪宅物件愈來愈少，也傷害到了想要換屋的中產階級。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，近年由於房價飆漲，即便有錢人算盤也打得精準，一方面要限貸，另一方面又被拉高持有稅，顯然不划算，建商為讓高價宅壓在標準之下，遂演變為許多輕豪宅，因為坪數不大就可以讓總價帶趨低。