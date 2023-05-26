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ISS報告新光金改革派取得三分之二支持 知情人士：遺憾

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
圖為新光人壽大樓。本報資料照片
圖為新光人壽大樓。本報資料照片

新光金（2888）經營權之爭白熱化！向來具有左右外資意向的ISS報告出爐，支持目前洪士琪派及吳東進派所提名的三席獨董，其中洪士琪派占二席，吳東進派僅一席，而18%的外資持股，將對6月9日的選舉結果有關鍵性影響。

根據ISS報告，這次的新光金董事改選將支持三席獨董，包括洪士琪派的提名人選國際法律事務所合夥律師陳彥希及擔任多家上市公司獨董的勤敏會計師事務所主持會計師簡敏秋，以及吳東進派，也是審計委員會主席許永明。

至於一般董事，不論是公司派，或是改革派所推出的董事候選人，沒有一位獲得推薦，這雖符合過去ISS支持獨董的慣性，不過過往ISS通常支持公司派的獨董，這次選擇「2比1」的方式，分別支持洪士琪派及吳東進派獨董，恐對改選造成關鍵性影響。

據吳東進派的人士表示，「狀況比想像差」，原預估基本盤守七望八（守七席，搶八席），已是不可能，將再退守到更少的席次。

不過也有知情人士提出不同看法，知情人士表示，對於報告內容「稍感遺憾」，但這僅是外資的建議報告，屆時外資股東將以電子投票為主，不代表外資股東就會按照這方式投票，所以不會太擔心，且此次公司派提名的前保險局局長曾玉瓊是最懂保險的人之一，而新光金控係以人壽保險為主體，是不可缺少的專業人士，也相信股東們會有自己的判斷。

吳東進 外資 新光金控

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