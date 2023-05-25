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Meta裁員終於來到最後一輪 「這類職務」多能倖免

「泰舍至善元」聯貸案／土銀發聲 董座親上第一線說明

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導

對於「泰舍至善元」聯貸案，土地銀行指出，目前該案正由檢調單位偵辦中，土地銀行尊重司法機關調查職責，正全面配合司法單位提供資訊以釐清真相，期各界以最終調查結果為事實依據，勿做過多臆測。

包括土銀也特別指出，坊間偶有有心人士會羅織編造誇大其人脈影響力，以博取社會大眾信任，因此呼籲各界，切勿聽信「金融黃牛」的不實言論，因為有關人事派任方面，我國公股銀行董事長及總經理皆由主管機關依「財政部派任公民營事業機構負責人經理人董監事管理要點」規定辦理，其人選由財政部報經行政院核可後核派。

土銀董事長謝娟娟在24日也親上第一線說明土銀當初承接此案的來龍去脈。謝娟娟指出，當初為了能讓所有的地主戶都免於更換信託公司的麻煩，因此土銀特別用簽署「四方合約」的方式來突破這個障礙，讓土銀即使未直接承作該都更案的信託，但該信託公司在每個程序都必須配合土銀，換言之，是透過專業取勝，絕非外界與不法利益相關的胡亂猜測。

謝娟娟也強調，目前僅是借款人的私人糾紛被檢調調查，與該都更整合案本身無關，該案不論從地點的選擇，或是銷量，都是非常好的案例，土銀同仁在授信環節也有作到重要的把關。

在核貸程序方面，土銀也說明，其聯貸案徵審過程皆遵循授信5P原則與徵授信規範，並依當地行情辦理查估，同時透過信託機制確保貸款專款專用，並由建築經理公司提供工程進度查核、財務稽核、銷售查核及續建完工機制，另會計師每年亦提供預售屋查核報告，確保建案工程如期完成。現本案已完工，刻正辦理房屋分戶貸款中，目前皆如期還款並無違約情形，土地銀行也會持續追蹤還款進度並控管金流，維護本聯貸銀行團債權。

外界質疑土地銀行轉投資的中國建築經理公司查核報告真實性，土地銀行表示對中國建築經理公司持股僅8.33％，並無實質控制力，絕非外界所述能主導操控；況且本案並未將銷售率列為核貸動撥條件，中國建築經理公司實無必要杜撰其報告內容。

土銀也表示，此案是全台的最大都更整合案，土地銀行為不動產專業銀行，積極配合政府推動都更危老政策，並獲聯貸銀行團支持，現本案已完工，刻正辦理房屋分戶貸款，已陸續交屋中，債權確保無虞，本是美事一樁，卻因借款戶私人糾紛遭檢調調查，土地銀行對此亦不知情，同時也希望能盡早釐清案情。目前本案正由檢調單位偵辦中，土地銀行期各界以最終調查結果為事實依據，勿做過多臆測。

土銀 土地銀行 都更

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