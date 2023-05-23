前四月銀行狂掃台股近500億元 壽險業卻逆風大砍？

受美升息近尾聲，今年至今台股大漲逾10%，銀行業、證券業全站買方，壽險業則趁逢高大賣股，實現資本利得。據金管會統計，今年前四月銀行、證券共加碼台股726億元，連四個月站買方，成為穩住台股另一新支撐力道；壽險業則逆風砍106億元，合計金融三業加碼621億元。

壽險業者說，壽險業今年積極賣股或換股操作，關鍵是要穩住獲利，4月台幣貶值，準備金新制上路後，大型壽險水庫幾乎滿溢、也不需「增提」，換言之，台幣貶值的匯兌利益幾乎可全貢獻獲利、加上賣股利得，4月單月將轉虧為盈。

據統計，壽險業3月虧損已縮小到僅10億元，4月可望正式脫離虧損泥沼。5月台股又站穩萬六，金融三業同享資本利得，有助未來潛在獲利。

據統計，4月底金融三業（銀行、證券、保險業）國內外股票投資餘額是2兆9,994億元（市價列帳）、月減0.8%，其中銀行業加碼143億元、券商加碼45億元，壽險業小幅減碼7.8億元，合計4月金融三業加碼180億元。

以前四月來看，銀行業加碼手筆達471億元，成為穩住台股另一新支撐力道，券商加碼255億元，壽險業則減碼106億元，合計前四月加碼621億元。

法人說，台美股市大漲、美債近兩個月殖利率也下跌，均有助壽險業提升實現股債資本利得機會，但後市仍有三大潛在隱憂，一、台美利差擴大的高避險費用，造成經常性收益下滑。

二、壽險業每年新錢及到期再投資部位估僅約一成，經常性收益率回升恐緩慢。三、若下半年美國景氣惡化高於預期，壽險業持有美國金融債曝險過高恐將間接影響投資人信心。

金管會公布2023年4月底金融三業持股債部位、及壽險業資金運用狀況。

4月底壽險業持有國內外股票部位達2兆1798億元，其中抱台股部位1兆7529億元，國外股票4269億元；產險業國內外持股351億元，合計保險業持國內外股票部位2兆2149億元。

若以台股4月下跌1.82%估算，扣除市值下跌的實際數字，壽險業對台股減碼7.8億元，前四月減碼106億元；以國外股市來看，4月美國S&P指數漲了1.46%，以市值估算，壽險業減碼國外股市162億元，前四月減碼共260億元。

若以壽險業投資國內外股市來看，今年前四月壽險業砍國內外股市達365.8億元，顯示趁台美股市大漲，積極賣股穩住獲利。