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兆豐金成獲利提款機？國壽、富壽全大砍 主權基金回補

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

兆豐金（2886）2023年前十大股東出爐，與2022年相較，出現國泰人壽、富邦人壽大砍兆豐金，若以兆豐金2022年全年股價均價35元估算，兩大壽險業估入袋約逾20億元之譜，顯示壽險業已將兆豐金當獲利提款機。

兩大壽險雙雄大砍兆豐金同時，新加坡主權基金則回補。據公告，2023年新加坡主權基金躍居兆豐金第七大股東，持股比達1.77%，也是從2017年來、睽違七年來，再見新加坡主權基金重新擁抱兆豐金。

據兆豐金截至2023年4月18日止統計，前十大股東中，國泰人壽近一年大砍6萬4939張、持股比降到2.6%，富邦人壽則直接掉出前十大，持股比從去年1.94%恐已低於1.39%（兆豐金第十大股東持股比），粗估最大減碼張數約七萬張左右。

若再以兆豐金2022年全年股價均價35元來推算，國壽和富邦人壽近一年粗估入袋逾20億元左右。

兆豐金2023年前十大股東，財政部、國發基金、郵局、國壽、台銀、台灣人壽、新制勞退基金、新加坡政府主權基金、寶成（9904）和舊制勞退基金。

其中國壽、富邦人壽減碼，新加坡主權基金回補，台灣人壽和新制勞退基金則呈現加碼，又以新制勞退基金近一年加碼4萬278張最多，其餘股東持股均與去年相當。

兆豐金 富邦人壽 勞退基金

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