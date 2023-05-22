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蝦皮列高風險個資外洩業者 月底前將作出最終裁罰決議

經濟日報／ 記者余弦妙／台北即時報導
蝦皮。路透
蝦皮。路透

蝦皮拍賣、旋轉拍賣等電商平台日前被點名為高風險個資外洩業者，當時，數位部也針對蝦皮等高風險網路零售業者處分限期改正。數位部產業署副署長林俊秀今（22）日指出，8日已經召開相關委員會議，陸續也收集了業者相關資料，預計本月底前就會做出最終相關行政決議。

新加坡外商公司所有的「蝦皮拍賣」、「旋轉拍賣」平台先前遭刑事局點名，迄今蟬聯五周高風險賣場前兩名，已依違反個資法函送數位部查處。當時數位部積極依規定處理，依個人資料保護法相關規定，從去年第四季便發函請各業者提出說明，要求業者改善資安及個資保護措施。

林俊秀指出，先前已經召開過委員會，各委員也已經針對蝦皮所提供的相關資料進行審查，預計5月底前就會召開委員會議，並且針對蝦皮提供的資料作出最終的相關行政處分決議。

數位部長唐鳳指出，目前蝦皮的案子還在限期改正的階段，那限期如果不改正的話，按照本來的個資法就可以來裁罰。另外，現在新的個資法，三讀通過之後，從現在算起來的新的時間，那就是先裁罰然後再限期改正，所以這個程序有點不同。

數位部強調，若業者逾期未改正或改正未如預期者，數位部產業署將依個資法第48條及第50條裁罰，最高可罰20萬元，將可以按次連續處罰罰鍰到業者改正為止。

數位部 蝦皮拍賣

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