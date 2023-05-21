房市景氣冷颼颼 不動產龍頭銀行3月房貸餘額較去年底衰退

房市出現「旺季不旺」警訊、交易持續冷颼颼。根據金管會統計，房貸市占率高居第一的土地銀行，今(2023)3月底房貸餘額意外較去年底衰退，排名第二的臺灣銀行、第四名的合庫銀行也只有微幅增加，公股銀行房貸業務成長明顯趨緩。

金管會資料顯示，房貸前五大銀行依序為土地銀行、臺灣銀行、中國信託銀行、合作金庫與台北富邦銀行，合計市占率超過四成。

截至3月底，房貸龍頭土地銀行的房貸餘額為9,324億元，較去年底的9,327億元減少3億元，代表今年第1季，土銀房貸餘額不僅「零成長」，甚至還微幅衰退。

房貸第二大銀行臺灣銀行，房貸餘額則是原地踏步。截至今年3月底，臺銀房貸餘額為8,909億元，較去年底僅小增3億多元。

房貸排名第四的合作金庫，3月底房貸餘額為6,191億元，較去年底只增加13億元。

相較於公股行庫房貸餘額增幅明顯縮減，房貸第三大的中國信託銀行、第五名的台北富邦銀行房貸仍維持一定的增長速度，截至3月底，房貸餘額分別為8,347億元與5,693億元，較去年底分別增加195與71億元。

央行先前公布，今年第1季，房貸餘額年增率為5.4%，較2022年第1季年增率9.42%明顯降溫；央行官員指出，過去兩、三年為房市最熱絡的時候，今年明顯趨緩，國內房市已有「軟著陸」的跡象。

央行統計，3月全體國銀房貸餘額為9兆4,149億元，創歷史新高，月增268億元；央行官員解釋，雖然餘額續創新高，但年增率已明顯走緩，主要原因包括央行五度升息墊高融資成本、政府持續打炒房，及國內外出現景氣下行風險，使房市交易急凍。

臺銀董事長呂桔誠先前受訪時表示，臺銀的消金放款餘額已經突破兆元，多數以公教人員等房貸為主，預估今年全年新承作房貸可望突破千億元，不過，臺銀去年新承作房貸金額約2,000億元，「今年房貸新增幅度有緩和下來」，符合政府打炒房政策的發展。