分紅保單引關注 保誠人壽紅利分配100%

隨著台灣金融環境與國際接軌，近年來分紅保單引起市場高度關注及討論。保誠人壽其所銷售的分紅保單過去每年皆有發放保單紅利，且過去十年銷售的分紅保單，紅利分配更維持在中分紅的100%以上。

就分紅保單而言，消費者最關注的莫過於保單紅利。其與利變型保單的利差回饋相同，分紅保單的保單紅利雖然也是非保證給付，但紅利分配的平穩性為保誠人壽分紅保單的重要原則之一，以降低市場波動對保戶的影響。

根據保誠人壽於官網上的公開資訊顯示，2006年到2008年初銷售之台幣中分紅預期報酬率為4.5%的分紅保單計有9個商品系列，自2008年以來歷經金融風暴、歐債危機、美債危機、中國股災及持續性的量化寬鬆政策導致的低利率，雖然分紅宣告比率為45%，但保誠保戶（要保人）可實際拿到的平均報酬率為2.91%。

此外，對客戶的公平性是保誠人壽關注的另一個重點。保誠人壽的分紅業務依資產配置劃分成幾個分紅帳戶，以反映不同程度的投資風險；每個分紅帳戶下再將保單依商品特性及進入市場的時點（保單購買時點）拆分保單群組，來反映保險風險及進場投資的時點。紅利分配則於保單群組層級進行，以維持保戶的公平性。

市場上主要的傳統壽險商品可概分為三種類型，分別為只提供保證給付的不分紅保單，由保險公司獨自承擔投資風險；利變型保單是不分紅保單加上利差回饋機制，在宣告利率給保戶之前，會先扣除保險公司的費用率與利潤率，剩下的才是給保戶的，因此投資風險多數由保戶承擔；分紅保單是不分紅保單加上參與分紅保單專屬帳戶營運績效的權利，有約定的紅利分配比率（法定不低於分紅帳戶當年度可分配紅利盈餘之70%），保戶與保險公司共同分享營運績效，且保險公司僅有在保戶獲得紅利分配時才可拿到相應的紅利。

面對金融市場的劇烈震盪，在評估專屬帳戶的適足性及紅利分配的平穩性後，保誠人壽2022年的分紅比例仍維持穩定的紅利分配水準，達到過去十年所銷售的分紅商品連續寫下100%中分紅以上的佳績，除了台外幣分紅保單，保誠人壽更領先業界，推出多個結合分紅壽險與不同特定疾病保障的綜合險產品，以因應消費者在壽險保障之餘，期望強化健康或意外保障的需求，以具體的經營成果真正落實對保戶一起好幸福的承諾。