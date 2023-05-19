電動車將有專屬保險 費率較貴

國人對電動車的接受度日增，相關車險問題也引發車主關注。知情人士說，產險公會正在研議特斯拉等電動車專險，並擬定兩項附加條款，分別是電動車「充電樁」附加險、「電池自燃」附加險。也就是說，電動車車主未來想保車險將不再適用傳統的油車險，必須投保電動車專險，以及充電樁、電池自燃等附加險。

此外，針對「電動車車體險」，考量主要車廠都有推出電動車，且光是特斯拉就有好幾種車款，相關人士說，產險公會已與保發中心交涉，請保發中心提出最新的「車種別係數」，讓公會可依風險等級不同的係數，對照不同車款適用的損失率，用來精算承保費率，完成後會把電動車險的示範條款送到金管會保險局備查，之後各保險公司就會推出電動車專險。

電動車大行其道，不斷傳出交通事故，損失率太高讓產險業者「心驚膽顫」，先前傳出特斯拉Model S、X Plaid這兩款車因為性能太狂、駕駛風險高，因此遭到多家保險公司拒保。而在產險公會組成工作小組研議電動車險後，未來電動車主不用擔心拿不到車險理賠，只是保費會比傳統車險貴。

富邦產險副總經理曾義陽昨天在法說會表示，富邦產險並未拒保特斯拉車款，而是回歸個案核保的方式來處理核保及理賠。他說，電動車與傳統油車的結構或動力等完全不同，產險公會已成立研議小組訂定承保電動車的新結構。

曾義陽說，中國大陸已有電動車與非電動車費率結構，但台灣還沒有，因此在沒有新的費率結構前，富邦產會調整核保政策，不同個案會有不同的保額，但不會拒保；此外，產險公會已成立小組，未來將建立電動車的費率結構，由於電動車和傳統油車在費用、燃油、維修、零件等完全不同，因此未來會根據電動車來量身訂作全新的保險制度。

不具名的產險業者說，電動車的零件、維修等成本相對較高，因此保費一定會比傳統車險貴；至於為何充電樁也要一併要求車主投保，業者指出，因為車主使用充電樁時造成第三人不便的機率也不低，因此會要求車主一併投保。