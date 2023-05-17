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壽險業新約減4成 金管會緊咬淨值監理

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
壽險公會17日表示，加上續保收入、總保費收入也都呈現衰退，持續「三衰」的局面。金管會主委黃天牧表示，淨值比監理不宜廢除。圖／聯合報系資料照
壽險公會17日表示，加上續保收入、總保費收入也都呈現衰退，持續「三衰」的局面。金管會主委黃天牧表示，淨值比監理不宜廢除。圖／聯合報系資料照

保單買氣尚未回溫，新約保費年減近4成！壽險公會17日表示，前四月保費收入，加上續保收入、總保費收入都呈現衰退，持續「三衰」的局面。有業者呼籲金管會放寬「淨值比監理」的規範，金管會主委黃天牧則回應說，目前規定已比多數國家低很多，明確表態「不宜廢止」。

總保費年減2成

壽險公會表示，壽險業前4月初年度保費收入為2122.17億元、年減37.8%；續年度保費收入為4767.3億元、年減幅擴大至6.1%。公會指出，合計壽險業前4月總保費收入為6889.48億元、年減18.9%，持續呈現「三衰」的態勢。

壽險公會分析，因為美國持續升息循環，提高客戶對宣告利率調漲的期待，但壽險公司宣告利率調整幅度相對保守，客戶保持觀望或轉作其他資金用途，利變型壽險。

至於投資型保單買氣持續衰退，壽險公會認為，主因投資市場前景不明朗，客戶投資態度趨於保守，以致整體投資型保單初年度保費收入相比去年同期衰退逾5成。

管制仍不會讓步

面對保險業始終不見起色的狀況，壽險業者曾提出取消保險淨值比不得低於3%的監理指標，以及放寬外匯準備金及避險限制。對此，民進黨立委郭國文於質詢時表示，壽險業依舊抱著逃避監理的心態，直言業者有點「軟土深掘」，並請教金管會的態度。

黃天牧解釋說，淨值比監理指標是在2019年的時候，關切保險業保費暴增，認為要有一定比例去做適度監理時就已經存在，只是還沒有納入法規規範，因此，後來修法，並在2021年納入《保險法》。

他指出，淨值比監理其實就是槓桿比率的規範，銀行也有這個規範，銀行淨值比要求是12.5％，表示1塊錢可作8塊錢的生意，但保險業的淨值比只有3％，相當於1塊錢可以做33塊錢的生意，「況且這只是一個最低標準，所以我覺得這個要維持。」

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壽險業 淨值比 保費

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