黃天牧：保險業1元賺33元槓桿已很大 不宜取消淨值比監理

金管會主委黃天牧在今日財委會備詢時，明確指出保險業的淨值比監理不宜廢止，黃天牧舉例，銀行和保險業有槓桿差異，銀行用1元只能賺8元，但保險業1元可賺33元，已經很高了，因此淨值比監理不能廢除。

立委郭國文在財委會指詢時質疑，金管會才在去年採取壽險監理寬容措施，但壽險業者現在還提出取消淨值比的要求，認為這是逃避監理、得寸進尺，問金管會的態度與政策到底是什麼？黃天牧在備詢時，則明確表達政策立場。

黃天牧指出，2019年時，當時立委關切保費暴增，要有比率適度監理，所以金管會才將淨值比納入保險法。他進而說明，淨值比的監理，就是槓桿比率的規範，例如，銀行是12.5%，1塊可作8元的生意，但保險業的淨值比只有3%：「等於1元 可作33元生意！」淨值比要求已被銀行低很多了，這個要維持。

黃天牧也表示，當然他也知道業者有經營波動上的挑戰，但法規才剛修正，就輕言要廢止：「我認為要慎重！」郭國文進而要求金管會應更強化台灣保險公司的淨值監理，他舉例，像日本保險公司淨值比都在6至7%，韓國8%，美國9%，但台灣才3%，其他國家都比台灣來得高。