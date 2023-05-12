泰山解任陳敏薰 金管會：公司不可片面解除董事

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
泰山公司。報系資料照片
泰山公司。報系資料照片

泰山（1218）、龍邦雙方互鬥愈演愈烈，泰山公司派9日突公告解任獨董陳敏薰，震驚市場。陳敏薰則發出聲明表示解任完全違法，並反控泰山所持理由完全是抹黑、造謠。對此，金管會今（11）日表示，在沒有違反9款客觀條件之下，除了召開股東會或法院判定2種情況，沒有公司可以片面解除董事的規定。

泰山企業9日晚間發布重訊，依違反證券交易法第14條之2第二項，獨立董事於執行職務範圍內應保持獨立性，依法當然解任陳敏薰獨立董事，並列舉4項陳敏薰執行獨立董事職務違反獨立性之情事。而陳敏薰則透過書面聲明指出，解任完全違反法律，根本無效。

金管會證期局主祕黃厚銘表示，認定獨董的獨立性法規上共有9款，除非符合9款客觀條件之外，解除董事必須在股東大會或由法院裁定，陳敏薰獨董並沒有符合9款條件，公司不可片面解除獨董職務。

另外，證交所昨對泰山公司處以300萬違約金，因近期多則重大訊息延遲輸入或至未輸入等四大違規事項，並要求泰山在5月11日21時前補正完畢，否則可能加重違約金或變更交易方式，變更交易方式可以改為交易須足額交割。

證期局表示，依照公開發行公司取得或處分資產處理準則規定，若公司取得或處分資產達3億元以上或是達到實收資本額20%以上就需公告，現在因為證交所在繼大同之後，也對泰山提高監理等級，對於重大異常公司，還要求在做重要資產處分須洽簽證會計師提供覆核意見，若會計師出具對交易有異常或保留意見，管理層仍執意去執行交易，則有未盡到善良管理、忠誠義務的法律責任。

金管會提到，泰山內控若真有重大缺失時，證交所可處最高500萬元違約金，且可分次罰，或改為全額交割的變更交易方法處置，若泰山取得或處分資產有違反準則，證期局可處新臺幣24萬元以上480萬元以下罰鍰。

泰山企業 陳敏薰

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