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泰山、新光金經營權紛爭 金管會出手

聯合報／ 記者朱漢崙林海蔡靜紋／台北報導
金管會主委黃天牧。記者林俊良／攝影
金管會主委黃天牧。記者林俊良／攝影

新光金控、泰山公司的經營權之爭近來引發市場紛擾，金管會昨天擺出強硬姿態。針對新光改選，金管會主委黃天牧畫出不能違反「金金分離」原則、不能影響金融機構的穩定及市場秩序等兩道紅線。泰山方面，證交所已提高對泰山監理等級，昨並再開罰泰山三百萬元；證期局官員也說，若泰山投資街口不理會會計師簽核的意見強行闖關，不排除祭出變更交易處分。

黃天牧昨天赴立法院財政委員會備詢。針對新光金六月改選引發新光金創辦人吳東進陣營、新光金大股東洪士琪與台新金董事長吳東亮陣營激烈交鋒，金管會正密切關注，是否影響市場穩定和秩序，一旦出現保戶解約、影響存戶信心、投資人權益，金管會將採取必要措施，但黃天牧說，「至今還不到那個地步」。

針對雙方陣營發動委託書徵求大戰，都採「有限徵求」，金管會認為於法有據，不會禁止，但黃天牧宣示兩大底限，首先，相關股東不能違反「金金分離」原則；其次，不能影響金融機構的穩定及市場秩序。

黃天牧指出，雖然目前還沒看到有金金分離的問題，「希望他們在過程中把份際拿捏好」；至於市場秩序及金融機構穩定則是「上位思考」，畢竟新光金控有這麼多保戶、存款戶和投資人，希望這些股東也能讓保戶、存戶及投資人安心。

至於泰山經營權之爭，黃天牧表示，證交所先前已罰過泰山幾次，證交所並有對公司逕行公告解任獨董陳敏薰表達意見，認為適法性需釐清；因泰山過去一些行徑，證交所已比照大同當年情形，要求泰山進行任何重要資產處分，必須經會計師查核。

官員表示，這是繼大同之後第二家遭證交所提高監理等級的上市公司，針對有重大異常的公司，證交所都會採行類似的監理等級。

此外，泰山近期多則重大訊息未依規定輸入公開資訊觀測站，經證交所多次提醒，仍然延遲輸入或未輸入，證交所昨天開罰三百萬元違約金，創下上市公司重訊違約金天價紀錄，並限期昨晚九時前補正，若未補正將再加重違約金金額或改為全額交割股；而泰山已於昨晚在期限前輸入兩則重訊說明，暫時化解加重處分危機。

泰山表示，判斷獨立董事是否喪失獨立性，應採實質認定標準，具體判斷獨董與法人股東間是否具有直接或間接的利害關係，對於主管機關未審先判，自行認定陳敏薰並未符合當然解任事由，深感遺憾。但既然證交所有不同意見，因此已委請律師提出確認委任關係不存在之訴，希望由司法機關認定。

黃天牧 投資人 會計師

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