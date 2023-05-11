全球金融科技脈動 2022年監管科技成為最熱門投資產業

KPMG今（11）日發布「全球金融科技脈動2022下半年報告」，2022年總投資金額中「支付領域」以531億美元在佔比最高，但「監理科技」是最熱門的產業並創下新高，投資金額從2021年的118億美元增加到2022年的186億美元。

KPMG安侯建業金融服務產業主持會計師李逢暉表示，縱觀整個2022年，全球金融科技市場經歷了高潮和低谷。上半年的交易金額高達1192億美元，至下半年減少50%達449億美元。雖說交易金額下滑，但2022年總投資交易金額1641億美元仍位居歷史第三高，而交易案件6,006宗也僅次於2021年7,321宗的交易案量為第二高交易量。其中，種子交易投資創下歷史新高，這現象預告金融科技投資有利於長期發展。

2022年下半年三項最大的金融科技交易中有兩項發生在監管科技領域，包括Vista Equity Partners 以84億美元整體收購 Avalara 以及 Centerbridge Partners 和Bridgeport Partners 以16億美元收購 ComputerServices Inc。

李逢暉認為，監理科技的投資激增，主要是2022年幣圈事件不斷，主管機關對於加密貨幣產業將給予嚴格的監管制度，因此企業需尋求科技技術來幫助管理日益複雜的監理合規要求。此外，金融科技公司與現有金融機構（包括銀行、保險公司和財富管理公司）之間的夥伴關係也變得更加穩固。與2021年和2022上半年相比，2022下半年的大型交易數量減少，因為投資者在等待企業的估值穩定。

李逢暉說，管轄區域的多樣性吸引了大量金融科技交易。僅在2022下半年，就有24個不同國家吸引了超過1億美元的金融科技交易（創業投資、私募股權、併購），除了美國、英國、新加坡和香港等傳統熱區，也包含韓國、盧森堡、義大利、馬來西亞和阿聯酋等金融科技發展成熟度較低的國家。此多樣性反映了金融科技在世界各地提供的無數價值主張，從支持金融機構的創新到小型企業的發展，再至改善普惠金融和金融產品的獲取等。

KPMG安侯建業數位長賴偉晏表示，2022下半年對全球金融科技產業來說特別具挑戰性，考量到市場仍須面對高通膨與高利率的經濟挑戰，加上特定市場IPO和合適退場選項，企業估值容易有下滑壓力。對於先買後付企業來說，也容易產生利潤緊縮壓力，整體2023年金融科技投資景氣仍將相對低迷，造成公司估值不穩定、併購交易規模將相對減小。

賴偉晏預測B2B解決方案將繼續吸引大量投資，幫助企業削減成本和提升客戶價值。另外，市場對基於非加密貨幣、區塊鏈的解決方案興趣將會增加，例如跨境支付解決方案、遊戲和NFT。人工智慧驅動的金融科技解決方案將獲得投資者的更多關注，尤其是數據分析、即時風險評估和客戶參與等領域。

賴偉晏表示，因2022年FTX事件，監理機構將對加密領域進行更多審查。此外，隨著氣候變遷，以ESG為重點的金融科技公司將看到成長，包含從可再生能源的融資平台到以 ESG為重點的監理科技解決方案。