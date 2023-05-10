快訊

中天新聞贏了！遭NCC決議不予換照、關台近3年 法院今撤銷處分

星宇衰事連環爆！讓百萬網紅進駕駛艙採訪張國煒 恐遭民航局開罰

銀座強盜事件：被捕的假面少年，與日本「暗黑打工」犯罪問題

台新入股全盈電子支付 砸1.6億元成第三大股東

經濟日報／ 記者李秉豪／台北即時報導
近期泰山（1218）入股街口消息沸沸揚揚，而由台新金（2887）完全控股的台新創投也悄悄投資1.6億，入股成為全盈支付的第三大股東。圖／台新金控提供。
近期泰山（1218）入股街口消息沸沸揚揚，而由台新金（2887）完全控股的台新創投也悄悄投資1.6億，入股成為全盈支付的第三大股東。圖／台新金控提供。

近期泰山（1218）入股街口消息沸沸揚揚，而由台新金（2887）完全控股的台新創投也悄悄投資1.6億，入股成為全盈支付的第三大股東，僅次於全家（5903）及玉山銀行的第三大股東，全盈支付表示，本次台新入股，除了財務投資，也會帶來新的合作。

台新加入全盈支付陣營，是否會進一步加強與全盈的合作?全盈支付副總經理唐蜀茜表示，其實原先已經有合作行銷活動了，除這部分將維持外，也將於本月推出合作的微金融商品，力圖從日常生活支付場景擴展至金融生態圈。

除新產品推出，全盈支付表示，先前提及的電子支付嵌入銀行app，將會如期在今年第二季至第三季上線，目前合作對象先以一間為主，若後續反應良好，不排出與更多銀行合作，擴大支援平台。

而財金公司主導「電支共同平台」第三季即將上線購物通路共享，做為規模最大的參與業者，唐蜀茜表示，目前並沒有規劃特別優惠策略來擴大吸引人流，主要還是維持與各銀行行銷活動為主軸，並強調全盈本來就有自己特色，如全家會員制，主要發展方向會以區隔化微目標，而非促銷戰為主。

台新金 玉山銀行

延伸閱讀

王必勝揭1封信證實BNT大股東「不賣疫苗給郭董」 開酸：初選困難可以理解

台新期貨開幕 市占率拚5%

最牛一輪／欣興看旺 台新2A亮眼

金管會再出手重擊大股東干政 最嚴重家族持股全數出脫

相關新聞

imB吸金詐騙25億！大陸P2P早有爆雷前例、台灣5年前要求監管 金管會為何不想介入？

國內爆發首宗P2P平台大型詐騙案，受害民眾高達數千人，政府監管機制卻付之闕如，至今各部會權責仍不明，且5年前就有多名立委要求監管，金管會為何不想介入？

獨家/新光金改選徵求人名單全面曝光 兩大金控董娘代夫出征

新光金委託書徵求戰全面開打，徵求人名單也曝光，其中最引人矚目之處在於兩大派徵求人分別以新光金創辦人，也是前金控董事長吳東...

國銀Q1對陸曝險 探新低

美中貿易與科技競爭未歇，加上地緣政治緊張，台商投資重心轉赴東南亞或美國，大陸市場資金需求驟降，國銀大陸曝險總額和比重，同...

台新入股全盈電子支付 砸1.6億元成第三大股東

近期泰山（1218）入股街口消息沸沸揚揚，而由台新金（2887）完全控股的台新創投也悄悄投資1.6億，入股成為全盈支付的...

兆豐銀力挺太陽光電 統籌主辦中租迪和78億元聯貸案

兆豐銀行（2886）統籌主辦並擔任額度管理銀行之中租控股（5871）（中租-KY）旗下中租迪和股份有限公司3年期新台幣7...

網路詐騙鎖定李紀珠！盜用臉書肖像成立股票課程

網路投資詐騙層出不窮，新光銀行副董事長李紀珠也受害了。今日李紀珠發表聲明稿表示，「本人頃發現有不明人士冒用本人名義，於臉...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦