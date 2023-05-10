台新入股全盈電子支付 砸1.6億元成第三大股東

近期泰山（1218）入股街口消息沸沸揚揚，而由台新金（2887）完全控股的台新創投也悄悄投資1.6億，入股成為全盈支付的第三大股東，僅次於全家（5903）及玉山銀行的第三大股東，全盈支付表示，本次台新入股，除了財務投資，也會帶來新的合作。

台新加入全盈支付陣營，是否會進一步加強與全盈的合作?全盈支付副總經理唐蜀茜表示，其實原先已經有合作行銷活動了，除這部分將維持外，也將於本月推出合作的微金融商品，力圖從日常生活支付場景擴展至金融生態圈。

除新產品推出，全盈支付表示，先前提及的電子支付嵌入銀行app，將會如期在今年第二季至第三季上線，目前合作對象先以一間為主，若後續反應良好，不排出與更多銀行合作，擴大支援平台。

而財金公司主導「電支共同平台」第三季即將上線購物通路共享，做為規模最大的參與業者，唐蜀茜表示，目前並沒有規劃特別優惠策略來擴大吸引人流，主要還是維持與各銀行行銷活動為主軸，並強調全盈本來就有自己特色，如全家會員制，主要發展方向會以區隔化微目標，而非促銷戰為主。