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網路詐騙鎖定李紀珠！盜用臉書肖像成立股票課程

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
新光銀行副董事長李紀珠也成為網路詐騙受害者。記者林俊良攝影／報系資料照
新光銀行副董事長李紀珠也成為網路詐騙受害者。記者林俊良攝影／報系資料照

網路投資詐騙層出不窮，新光銀行副董事長李紀珠也受害了。今日李紀珠發表聲明稿表示，「本人頃發現有不明人士冒用本人名義，於臉書Facebook社群網站盜用本人肖像成立假粉絲專頁，並進行股票投資課程會員招募行為，且冒用本人過往之活動照片數張在臉書社群上肆意傳播，企圖使閱聽大眾誤認本人確有成立千人投資團隊，及短線投資保證獲利等訊息。

李紀珠強調，「本人從未於粉絲專頁刊登任何投資課程及推薦特定股票，且經細閱該內容即可輕易發現此完全是冒名之詐騙手法，企圖以保證獲利等假訊息誘使無辜民眾受騙上當，全無可信之處。」

她表示，期盼閱讀該假粉絲專頁內容者，切勿相信其內容而遭欺詐，為避免接獲該等網頁之民眾因誤認假投資訊息而受到損害，特發布澄清聲明，一旦經警方查獲犯罪事實，將委任律師向司法機關提出訴追，以懲不法。新光銀則表示，經過反應目前該粉專已經下架。

李紀珠 詐騙

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