「金融有愛—食(實)物銀行」持續送暖 捐贈額度再創新高

期交所今（9）日舉辦「金融有愛－食(實)物銀行」聯合捐贈儀式，行政院副院長鄭文燦錄製影片致詞，予以肯定及期勉，並由金管會主委黃天牧及證期局副局長張子敏見證，捐贈單位則由期交所董事長吳自心、證交所董事長林修銘、集保結算所董事長朱漢強、櫃買中心董事長陳永誠、合庫銀行董事長雷仲達、聯徵中心董事長郭建中及期貨公會常務理事黃奕銘等代表出席，並由各縣市政府社會局處代表受贈。

期交所自104年起大力響應金管會號召，邀集周邊金融機構辦理「金融有愛－食(實)物銀行」聯合捐贈活動，將愛心對準缺口，採購物資，與全國22個縣市政府發揮公私部門合作效能，並由社會局(處)社工分送到全臺各角落的弱勢族群，幫助其渡過生活困境，建築幸福資源分享愛心公益平台。至111年底，累計嘉惠弱勢家庭逾51萬餘戶次，受益人次逾157萬人次。今年期交所等7家金融周邊機構再次投入新臺幣7,500萬元，為開辦來之最高，累計捐助金額已突破4億1,200萬元。

鄭文燦表示：感謝期交所發起「金融有愛－食(實)物銀行」，邀集周邊金融單位共同捐助，促成這場大型公益捐贈。照顧弱勢家庭，滿足生活的基本需求，是政府責無旁貸的責任，金融有愛食物銀行從2015年開始成功推行，我過去擔任桃園市長時，將安家實物銀行計畫做創新，擴大服務的質量，方便民眾就近領取生活物資。為了讓每個安家實物銀行有冷藏設備，讓弱勢家庭吃到蔬菜、水果等更多的營養食品，行政院疫後特別預算已將實物銀行的冷藏冰箱納入，未來結合冷鏈物流，弱勢家庭的實物銀行將可有更多元的選擇。陳建仁院長所帶領的團隊是一個溫暖而堅韌的內閣，希望透過各部會通力合作，號召更多社會力量，讓愛心傳遞到臺灣每個角落。感謝全臺22縣市社會局處、社工、志工以及金融捐贈單位的付出，祝福「金融有愛－食(實)物銀行」這個善的循環能夠永續發展，傳播臺灣的溫暖。

黃天牧表示：知足才能感受到幸福與美好，如何把幸福與美好分享給資源不足的人，就是「金融有愛－食(實)物銀行」延續八年最大的價值與意義。疫情期間，百工百業都受到影響，但根據非政府組織樂施會(Oxfam)的世界不平等的報告中顯示，受到影響最深的其實是弱勢族群，這對受贈單位22縣市政府社會局來說，感受尤其深刻。金管會感謝7個捐助單位八年多來鍥而不捨的為臺灣公益而努力，以及22縣市政府社政單位，協助把適合的物資分配給需要的家庭，讓臺灣的社會安全網能夠更鞏固、更綿密，幫助整個社會經濟的發展更穩定與祥和，實現將我們的幸福與美好持續傳遞下去的願景。

吳自心表示，感謝金管會的指導、捐助單位的共襄盛舉、各縣市政府社會局(處)站在第一線之守護，讓「金融有愛－食(實)物銀行」邁入第9年，特別感謝證交所及集保結算所今年各增加600萬元捐贈金額，使得今年捐贈額度得自去年6,300萬成長至7,500萬，以及22個縣市政府社會局處協助調查市場需求及配送至全國超過100個食物銀行站點，共同創造善的循環，期交所希望與各捐助單位為臺灣安定盡一份心力。

鑑於臺灣人口快速老化及少子化等因素，弱勢幼童與獨居老人的照護更為重要。因此，112年度「金融有愛－食(實)物銀行」持續把嬰幼兒及老人列為優先照顧對象，並將縣市政府較難募集到的嬰幼兒及老人所需的奶粉、尿布及營養用品等高單價物資列為重點，共同輔助政府社福資源不足之缺口。今日的捐贈儀式，以「聚沙成塔愛心滿溢」為活動主軸，展現金融業滿滿的愛心，為社會注入更多正的能量與關懷。