家庭照顧勞心勞力 合庫提減壓專案

合庫對照顧者推出烘焙活動，家庭照護不煩惱！合作金庫與家庭照護者關懷總會近日推出「守護甜點」活動，盼透過甜點烘焙活動，讓家庭照顧者緩解日常照顧壓力。合庫提醒指出，要當好的照顧者並不容易，除了要善用政府及企業的資源來分擔壓力，更重要的是，在生活中找到屬於自己的時間。

烘焙活動緩解壓力

合庫表示，為了緩解照顧家人的壓力，合庫人壽與中華民國家庭照顧者關懷總會（家總）提供彈性喘息及實務指導員服務等支持性服務，並推出一系列烘焙活動，與會的家庭照護者可創作「無堅不摧糖果屋」、「永保平安司康」、「旺旺來鳳梨酥」等「守護甜點」為緩解平日照顧壓力，為照顧生活加點甜！

記者會中的「永保平安司康」是獻給高齡照顧者、「旺旺來鳳梨酥」則提醒預備照顧者需做好財務準備。合庫人壽總經藍年紳指出，有鑑於人口急遽老化，許多家庭也搭配移工一起照顧家人，但缺乏照顧技巧反而事倍功半，合庫人壽與家總特別推出『實務指導員』服務，給予正確、安全的照顧實務指導，從實務面減輕照顧壓力。

提供長照資源

藍年紳提醒，尤其是上有高堂、下有子女的社會中堅份子，面對龐大的經濟壓力，除了要背負沉重的房貸，還要加班應酬出差等等，面臨許多健康及意外的風險，建議先做好房貸壽險規劃，以避免家庭驟失經濟來源時手足無措。

藍年紳表示，合庫人壽關懷家庭照顧者已11年，深知家庭照顧者面臨最大的問題就是缺乏人力及專業能力，所以從2022年底開始，結合家總提供『彈性喘息服務』提供照顧替手，並針對個案規劃適合的長照資源，減輕照顧壓力。







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