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台股籌碼現隱憂 「資減券增」趨勢顯示賣壓加重

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導

儘管昨（26）日台股在市場神祕買盤進場神救援，加上政府基金持續護持，使得台股由黑翻紅小漲收市，暫免持續破底的危機，今日則小幅跌深反彈。

不過市場專家指出，由於籌碼面出現「資減券增」的新趨勢，使得行情仍淡淡抹上一片隱憂。

近來台股表現弱勢，除了因外資重回賣超台股的慣性外，投信與自營商也賣多買少，僅八大公股行庫力挺撐盤。

不過，延續兩個多月來的「資增券減」趨勢（有利多頭），近日開始轉為「資減券增」（不利多頭）。

事實上，台股前波多頭反彈，其中一股重要的籌碼面力量，就是來自於「資增券減」。

統計自1月30日至4月10日共45個交易日，融資大增567億元，融券大減34.86萬張，推升行情一路走高，甚至攀升波段頂峰。

不過自4月20日起，這波「資增券減」的慣性卻轉變為「資減券增」的趨勢，統計至昨日，融資餘額已減少41億元，融券張數則增加1.95萬張，再加上借券賣出金額前日衝上逾百億元，昨日仍有近90億，使得台股籌碼面再添隱憂。

台股 籌碼面

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