工總不一樣的理事長...潘俊榮柔中帶剛
工總理事長潘俊榮昨（8）日主持上任後首場理監事聯席會議，當著準總統賴清德的面，幾次宣示「工總與政府並肩作戰的決心」。潘俊榮向總統建言具體而直接，但與政府溝通則柔軟而不失強韌，被譽為「不一樣的理事長」。
潘俊榮表示將在520接任總統的賴清德，從基層做起，對國家藍圖非常清楚，相信在賴清德的帶領下，能讓世界看到台灣。
潘俊榮開玩笑表示，十多年前，當賴清德仍在當台南市長，「工總就知道他會當總統」，因此，工總專程到台南拜會。後來賴清德擔任行政院長時，也曾主動邀請工總至行政院交流。潘俊榮說，賴清德邀請工總考察時，「放著自己的公務車不坐，跟我們一起坐巴士，一邊交流一邊了解產業的需求。」
潘俊榮強調，未來的總統對整體產業的大環境、對國家的藍圖都非常清楚。台灣有這樣的人才，相信未來能讓世界看到台灣。因此，企業界未來也要協助總統。
潘俊榮話鋒一轉指出，最近工總監事會召集人苗豐盛提出一個個專案，希望在今年度舉辦經營者大會，邀請全球AI專家及企業高層來台出席高峰論壇，盼總統和政府能當工總的後盾。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 凶宅沒人要？當年醫師獨到眼光買彰化洪若潭凶宅 今傳開價6千萬元
▪ 有錢人買豪宅當宿舍 民團轟沒列管罰則「頭過身就過」
▪ 首見「獨活女子」戶數高過男性 專家：小宅推一把
▪ 台灣金聯掃貨14間挨批後這次「不買了」 台中共構宅標售出爐
▪ 遏止藉買宿舍名義置產亂象 私法人購屋新增三道鎖
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言