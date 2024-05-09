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工總不一樣的理事長...潘俊榮柔中帶剛

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

工總理事長潘俊榮昨（8）日主持上任後首場理監事聯席會議，當著準總統賴清德的面，幾次宣示「工總與政府並肩作戰的決心」。潘俊榮向總統建言具體而直接，但與政府溝通則柔軟而不失強韌，被譽為「不一樣的理事長」。

潘俊榮表示將在520接任總統的賴清德，從基層做起，對國家藍圖非常清楚，相信在賴清德的帶領下，能讓世界看到台灣。

潘俊榮開玩笑表示，十多年前，當賴清德仍在當台南市長，「工總就知道他會當總統」，因此，工總專程到台南拜會。後來賴清德擔任行政院長時，也曾主動邀請工總至行政院交流。潘俊榮說，賴清德邀請工總考察時，「放著自己的公務車不坐，跟我們一起坐巴士，一邊交流一邊了解產業的需求。」

潘俊榮強調，未來的總統對整體產業的大環境、對國家的藍圖都非常清楚。台灣有這樣的人才，相信未來能讓世界看到台灣。因此，企業界未來也要協助總統。

潘俊榮話鋒一轉指出，最近工總監事會召集人苗豐盛提出一個個專案，希望在今年度舉辦經營者大會，邀請全球AI專家及企業高層來台出席高峰論壇，盼總統和政府能當工總的後盾。

考察 賴清德 520

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