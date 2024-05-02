快訊

仁本集團總座車禍…超誇張逆向衝撞畫面曝光 陳聖文控對方吸毒前科

當工程師10年迎人生稅務高峰 他心痛揭「繳稅金額」讓一票網友跪了

立院初審中小企業發展條例 關鍵條文保留待協商

中央社／ 台北2日電

立法院經濟委員會今天初審完成中小企業發展條例修正草案，涉及「增僱減稅」、「加薪減稅」的第36之2條，朝野立委認為行政院版條文誘因不足，且其設定的門檻能帶來多少效益，資料不夠完整要求補足，條文保留待協商。

立法院經濟委員會今天審查中小企業發展條例部分條文修正草案。

行政院版的修法重點包括，延長優稅政策10年、刪除經濟景氣指數達一定情形的啟動門檻、刪除新投資創立或增資擴展投資額門檻、維持增僱24歲以下員工優稅政策、增訂增僱中高齡及高齡勞工適用150%加成減除率、提高薪資費用減除率至150%。

依據經濟部書面報告指出，若修法通過後，預計可增加4000名就業機會，帶動5850個員工獲得加薪。

朝野立委認為，政院版的增僱員工或加薪減稅的加成率太低，導致誘因不足，失去修法的政策目的，因此，紛紛提案要求提高，從175、180，到200不等。其次，在野黨立委認為，增僱員工抵稅的年齡，應從政院版的24歲以下，放寬至29歲或30歲。

民進黨立委邱志偉、邱議瑩都表示，此次修法誘因要最大，才能促進加薪的效果最大，效益可以用科學量化方式呈現，但經濟部沒有提供相關數據可供參考，財政部也沒有稅損的資料，無法判斷朝野立委提案，究竟該採取哪個標準較為適切，無法達到此次修法的目的。

對於增僱員工抵稅的年齡是否應放寬，經濟部中小企業署署長何晉滄表示，目前24歲以下的失業率逾11%，是全國各年齡層中最高，次高是介於24歲到29歲，約6%。一旦增僱員工抵稅的年齡放寬到30歲，恐怕雇主會僱用24歲到29歲勞工，24歲以下勞工會反被稀釋。

國民黨立委楊瓊瓔、羅廷瑋、洪孟楷對此均表不認同，他們表示，大學生畢業都22、23歲了，現在兵役延長，男生24歲才剛進入職場，根本無從受惠，因此，應延長至29或30歲。

幾經討論後，朝野立委同意條文保留交付協商，經濟部、財政部及勞動部在協商時，應提出年齡層放寬，不同的增僱員工或加薪減稅加成率，對於效益及稅損的數據資料。

此外，國民黨立委楊瓊瓔與台灣民眾黨團提案增訂第36條之4，中小企業人才培訓、品牌發展、健全會計制度的支出，在30%額度之內，自當年度起3年內可抵營所稅50%。不過，該提案也未得到共識，條文保留送黨團協商。

企業主 修法 加薪 失業率

延伸閱讀

立委盼偏遠校甄選代理教師師培納補助 教部：儲備教師人數已足夠

后里紅土網球場選址一波三折 民代爭取決定在這設址

台中大雅、神岡要道電線如「麵線糊」 下地工程6月動工

桃園跳電上萬戶受影響 藍委酸發電韌性變「任性發電」

相關新聞

僅一位理事反對升息！央行公布首季會議議事錄 「她」親曝反對理由

中央銀行2日公布3月21日理監事會議議事錄摘要；因應電價調漲，央行理事會決議升息半碼（0.125個百分點），僅一位理事反...

印度移工要來了！勞動部今召開諮詢會 「這行業」可望優先小規模試辦

台、印度勞工合作備忘錄(MOU)簽署後，我國將引進印度移工。勞動部今召開第二次的諮詢會議，邀集專家學者、民間團體、相關政...

「微風中揚帆啟航」…製造業復甦態勢確立 4月PMI創近一年新高

中華經濟研究院2日發布2024年4月台灣製造業採購經理人指數（PMI），經季節調整後指數回升1.5至49.4，為近一年新...

碳費灰犀牛2／碳費徵收成為企業生死狀 專家建議：3個轉型武器要有

台灣即將實施的碳費制度，可說獨步全球，它既不同於歐盟同步採行的「碳交易系統」（ETS）與「碳邊境稅」（CBAM）制度，也不同於新加坡等國家直接開徵的碳稅（Carbon Tax）。近來國內產業界頗有呼聲，希望訂定台版CBAM抑制「碳洩露」，甚至環境部長薛富盛也提到，台灣可以開始研議碳費銜接碳稅。

碳費灰犀牛1／碳費費率難產 灰犀牛將吃掉大半獲利 綠色通膨也不遠了？

環境部上月召開第二次碳費審議會，由於碳費費率尚未出爐，不少國內業者仍煎熬於，是否要開啟減碳大投資，此外，本月電費調漲，對業者來說更是雪上加霜。

央行理監事會議紀錄出爐！理事憂通膨居高提升息半碼 僅王美花反對

中央銀行上季宣布升息半碼（0.125個百分點），央行今日公布第1季理監事會會議紀錄，15位理事中，14位贊成升息半碼，只...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。