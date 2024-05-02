立院初審中小企業發展條例 關鍵條文保留待協商

立法院經濟委員會今天初審完成中小企業發展條例修正草案，涉及「增僱減稅」、「加薪減稅」的第36之2條，朝野立委認為行政院版條文誘因不足，且其設定的門檻能帶來多少效益，資料不夠完整要求補足，條文保留待協商。

立法院經濟委員會今天審查中小企業發展條例部分條文修正草案。

行政院版的修法重點包括，延長優稅政策10年、刪除經濟景氣指數達一定情形的啟動門檻、刪除新投資創立或增資擴展投資額門檻、維持增僱24歲以下員工優稅政策、增訂增僱中高齡及高齡勞工適用150%加成減除率、提高薪資費用減除率至150%。

依據經濟部書面報告指出，若修法通過後，預計可增加4000名就業機會，帶動5850個員工獲得加薪。

朝野立委認為，政院版的增僱員工或加薪減稅的加成率太低，導致誘因不足，失去修法的政策目的，因此，紛紛提案要求提高，從175、180，到200不等。其次，在野黨立委認為，增僱員工抵稅的年齡，應從政院版的24歲以下，放寬至29歲或30歲。

民進黨立委邱志偉、邱議瑩都表示，此次修法誘因要最大，才能促進加薪的效果最大，效益可以用科學量化方式呈現，但經濟部沒有提供相關數據可供參考，財政部也沒有稅損的資料，無法判斷朝野立委提案，究竟該採取哪個標準較為適切，無法達到此次修法的目的。

對於增僱員工抵稅的年齡是否應放寬，經濟部中小企業署署長何晉滄表示，目前24歲以下的失業率逾11%，是全國各年齡層中最高，次高是介於24歲到29歲，約6%。一旦增僱員工抵稅的年齡放寬到30歲，恐怕雇主會僱用24歲到29歲勞工，24歲以下勞工會反被稀釋。

國民黨立委楊瓊瓔、羅廷瑋、洪孟楷對此均表不認同，他們表示，大學生畢業都22、23歲了，現在兵役延長，男生24歲才剛進入職場，根本無從受惠，因此，應延長至29或30歲。

幾經討論後，朝野立委同意條文保留交付協商，經濟部、財政部及勞動部在協商時，應提出年齡層放寬，不同的增僱員工或加薪減稅加成率，對於效益及稅損的數據資料。

此外，國民黨立委楊瓊瓔與台灣民眾黨團提案增訂第36條之4，中小企業人才培訓、品牌發展、健全會計制度的支出，在30%額度之內，自當年度起3年內可抵營所稅50%。不過，該提案也未得到共識，條文保留送黨團協商。

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