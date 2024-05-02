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政院追加千億預算補貼台電

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長陳建仁（前中）。圖／聯合報系資料照
行政院長陳建仁（前中）。圖／聯合報系資料照

行政院2日通過「113 年度中央政府總預算追加預算案」，其中歲出部分將編列1,000億元來撥補台電，主計總處表示，追加 1,000 億元，規劃以移用以前年度歲計賸餘為財源支應，但2023年度總決算所產生的歲計賸餘須等到7月審計部審定後始得運用，故於追加預算案籌編時先行編列舉借債務，待預算執行時，再以審計部審定後的歲計賸餘支應。

行政院長陳建仁指出，受到百年大疫、烏俄戰爭與地緣政治影響，國際燃料價格大幅上漲，導致台電公司在2022、2023年度發電成本大幅增加。由於台電公司同時也兼負照顧民生、穩定物價、支持弱勢等國家政策任務，當時配合國家政策，電價未能立即足額調整，來反映發電成本，進而導致虧損，並面臨龐大的營運壓力。

主計總處指出，113年度總預算經追加結果，歲出增為 2 兆 9,519 億元，歲入維持原預算數2 兆7,252 億元，歲入歲出差短增為2,267 億元，連同債務還本 1,150 億元，合共須融資調度數3,417 億元，以發行公債2,571億元及移用以前年度歲計賸餘846億元予以彌平。

至於針對先前立法院表決通過在野黨提出的電價凍漲提案，陳建仁今日指出「深表遺憾」，並強調，行政院及立法院同屬憲法規範下的憲政機關，應謹守權力分立與責任政治等民主憲政原則。本次電價調整，是依據我國《電業法》第49條及其子法所規範的電價審議及核定法定機制，由工商團體、消費者團體、學者專家與政府代表，組成電價審議會，經開會討論後提出此決議。政府依法須遵守電價審議結果，並予以執行。同時，政府及相關部會也會持續透過各項政策，將電價調整對國人造成的影響降到最低。

陳建仁說，此預算案送請立法院審議後，請經濟部與台電公司，做好更充分的準備，積極與立法院朝野各黨團溝通，並加強對外論述說明，爭取各界支持，讓本次追加預算案能盡速順利通過。

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