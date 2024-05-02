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北市近年最大案！台電釋出南港9千坪基地推都更 開發效益上看500億元

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
台電電力修護基地，配合台北東區門戶計畫搬遷，推動公辦都更。（圖／台電提供）
台電電力修護基地，配合台北東區門戶計畫搬遷，推動公辦都更。（圖／台電提供）

台電推動土地資產活化，繼台北南港北儲、高雄亞洲新灣區特貿三等都更案，再釋出過去為電力修護基地、位於台北流行音樂中心旁的南港土地，由台電主導推動公辦都市更新案，面積達3.06公頃（約9,245坪），產權單純且基地方整，是北市近2年最大案，更為台電歷來主導開發最大規模，2日舉辦都更招商說明會。台電表示，效益上看500億元，預計6月正式公告招商，期待與開發投資人共同推動台北都市更新。

台電2日上午於台電大樓舉行電力修護處（CR-1）特定商業區土地都市更新招商說明會，由台電副總經理王振勇及委託顧問公司說明招商內容，現場包含國家住宅及都市更新中心副執行長柯茂榮、台市都市更新處總工程司詹育齊與各大建設、壽險與開發公司等超過20個企業單位與會。

台電表示，此案位於台北市南港區市民大道八段及向陽路路口，土地包含南港段四小段474-1地號等12筆，基地面積達3.06公頃（約9,245坪），使用分區為特定商業區（十一）（建蔽率55%、容積率235%），土地權屬99.9%以上為台電所有，剩餘為台北市有地，過去為電力修護基地，配合台北東區門戶都更計畫於2021年搬遷進駐桃園林口新廠。

台電指出，本案地處東區門戶計畫樞紐，串聯松山、信義及南港區，鄰近北流、南港車站、捷運昆陽站、南港高中、玉成國小等公共設施，交通便捷且機能完善，具商務辦公、商業設施及住宅多元開發優勢，產權單純、基地方整，是近2年北市最大的開發基地，也是由台電主導開發案中歷來規模最大。

台電表示，此案基地將透過權利變換方式，結合民間資源與創新概念合作開發，更新後總體樓地板面積預估超過5萬坪，台電將分回產權獨立的商業大樓，持續出租收益；合作開發者分回部分，可自由規劃商場、辦公或住宅產品，整體市值上看500億元。這次都更亦要求新建建物取得耐震標章及黃金級以上綠建築與智慧建築標章，另也呼應電力本業，將綠能發電、能源管理系統納入評選項目。

台電說明，持續透過都更、合建與設定地上權等多元開發方式活化、提升土地資產價值，今日舉行招商說明會的南港修護處基地都更案預計6月正式公告招商、明年第1季簽約，期盼與投資人合作開發，共同帶動台北南港都市更新發展。

台電釋出南港9千坪基地推都更，是北市近2年最大案，更為台電歷來主導開發最大規模，效益上看500億元，預計6月正式公告招商。（圖／台電提供）
台電釋出南港9千坪基地推都更，是北市近2年最大案，更為台電歷來主導開發最大規模，效益上看500億元，預計6月正式公告招商。（圖／台電提供）

台電 都市更新 都更

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