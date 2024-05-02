立法院將修法收回電價調整權力 王美花籲國會：要理性

立法院會通過電價凍漲方案，但經濟部回應台電是依法調漲電價，國民黨團痛批行政傲慢，揚言凍審經濟部預算。經濟部長王美花今日回應表示，國會應理性問政，行政部門則努力做事，共謀國家最大利益。

既然行政院不甩立法院凍漲電價決議，國民黨團決定周五院會將電業法第49條修正草案抽出逕付二讀修法，未來電價漲跌，皆須經過立法院同意，收回電價調整權力，由立法院直接監督。

王美花今日在立法院受訪時表示，電價審議是按照規定成立電價審議委員會，再由此專家學者、工商團體、消費者團體組成的電價審議委員會，經過縝密討論，做成電價調整的決議，他認為目前運作是比較好的方式。

至於國民黨表態將凍審經濟部預算一事，王美花說，國會應理性問政，行政部門則努力做事 ，才是不分黨派國人 比較想看到，呼籲在野黨立委為了國家的最大利益，大家一起努力。

王美花並且表示，4月電價漲調方案是在行政院撥補1000億元給台電的前提下，如果沒有追加到這筆預算，取得1000億元的補貼，將會影響台電財務的穩健，經濟部會爭取補貼，電價調漲幅度才不用那麼大。

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