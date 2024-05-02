新聞眼／官員失言 反映無視貧窮世襲心態

主計總處時隔卅年公布全台家庭財富分配調查，民國八十年的家庭財富差距十六點八倍，民國一一○年擴增至六十六點九倍，這樣驚悚的數據，對任何政府來說都是當頭棒喝，也應作為日後施政的參考，否則耗費時間人力進行統計的意義何在？在朝為官者若不能苦民所苦，將敦促政府改善貧富不均的作為扭曲為「偏向共產主義」，既是引喻失義，更是意圖為政府的不思檢討找藉口，無法令人苟同。

共產主義是一種消滅私有制達到經濟共享的政治思想，但學者及在野立委提出的財富再分配，是建議政府透過增加社會福利及透過租稅手段縮小貧富差距，絕非要消滅財產私有制，用意是要照顧家庭淨資產少得可憐的經濟弱勢，朱澤民卻將財富再分配直接導向「偏向共產主義」，顯然太過簡略。

這卅年來社會經濟最弱勢的一端，處境到底有多難堪？以五等分位來看家庭財富（資產-負債=淨值）分配情形，財富最少的百分之廿的家庭，八十年是每戶七十八萬元，此分位組家庭財富總和占全體家庭財富總和比率為百分之二點九五；到了一一○年，這個分位組的家庭財富是七十七萬元，占全體家庭財富總和比率為百分之○點九四。

現實就是，最窮的這個分位組擁有的財富竟然比卅年還少，問題是卅年來的物價漲幅累積超過五成，這些經濟弱勢家庭財富有減無增，為生活所迫的痛苦程度更甚以往。

不論執政黨是誰，稅制一直以來都是對用錢滾錢更加友善，證所稅停徵即是一例，但對於一年工時超過兩千小時的勞工們，其勤勞所得分毫逃不過所得稅的檢視，五月要報稅，這樣的相對剝奪感受薪階級都能感受。不論是稅制或社會福利，都是政府用來平均社會財富正當且合理的政策工具，官員若不積極作為，難道不是對資本主義邪惡面的一種放任。

再者，執掌國家財政支出分配的主計長不想想如何以具體作為縮小貧富差距，盡說些要謹慎理財的風涼話，不正視家庭財富統計暴露出來的財富集中、貧窮世襲等問題，就算調查公布的頻率縮短為四年一次，又有何用？

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