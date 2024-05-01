NCC附帶條款通過 亞洲衛視董事黃東烈接任董事長
亞洲衛視先前申請董監事變更，因董事長范瑞穎名單遭NCC駁回，亞洲衛視申請改以黃東烈擔任董事長職務，NCC今天許可黃東烈擔任董事長，並附加附款，要求業者每年提供股東名簿給NCC說明實質受益人。
甲山林董事長祝文宇2022年4月以禾豐傳媒向華衛集團董事長王志隆買下華衛旗下亞衛的85%股權，亞衛2022年5月向國家通訊傳播委員會（NCC）申請董監事變更，NCC今年2月許可其他董事、監察人及總經理變更，但駁回范瑞穎擔任董事長一職。
NCC今天審議亞洲衛視申請董事長變更暨執照換發討論案，NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，黃東烈是今年2月通過的董事變更人選之一，亞洲衛視這次並沒有再新增提出董事人選。
黃東烈畢業於世新大學傳播研究所碩士，目前為世新大學新聞系兼任客座副教授，曾為中央社副社長、中央日報總經理、台灣時報總經理等職。
NCC這次也給予附款，內容包含本屆董事任期內，亞洲衛視應在每年股東常會開會前15天內提供股東名簿給NCC，並向NCC說明該公司股份的實質受益人，公司如未履行，或有具體事證顯示公司上層股東涉有代持或借名情事，依行政程序法第123條第2款規定，NCC得廢止原處分。
根據資料，目前亞洲衛視旗下包含寰宇新聞台、寰宇新聞台灣台、寰宇財經台、寰宇綜合台、亞洲旅遊台、美食星球、亞洲綜合台、梅迪奇藝術頻道等8個頻道。
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